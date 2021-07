Wipro va injecter 1 milliard de dollars pour étendre la capacité du cloud

Au cours des 12 derniers mois, Wipro a annoncé d’importants contrats liés au cloud avec Telefónica Germany / O2, Verifone et E.ON en plus de METRO, l’un des plus gros contrats de l’histoire de Wipro.

Wipro a annoncé mardi le lancement de Wipro FullStride Cloud Services et a déclaré qu’il investira 1 milliard de dollars dans les technologies, les capacités, les acquisitions et les partenariats cloud au cours des trois prochaines années. Wipro emploie plus de 79 000 professionnels du cloud et plus de 10 000 personnes certifiées par les principaux fournisseurs de services cloud.

Au cours des 12 derniers mois, Wipro a annoncé d’importants contrats liés au cloud avec Telefónica Germany / O2, Verifone et E.ON en plus de METRO, l’un des plus gros contrats de l’histoire de Wipro.

« Avec notre investissement d’un milliard de dollars dans les capacités cloud et le lancement des services cloud Wipro FullStride, nous sommes dans une position bien plus solide pour simplifier, orchestrer et accélérer le parcours cloud de nos clients », a déclaré Thierry Delaporte, PDG et directeur général. , Wipro.

À propos de cette nouvelle initiative, Stephanie Trautman, directrice de la croissance de Wipro, a déclaré : « avec l’introduction du bureau de la croissance en chef, nous renouvelons notre attention sur notre écosystème de partenariat mondial, en amplifiant et en simplifiant la façon dont nous allons sur le marché ensemble pour orchestrer le cloud transformation pour nos clients. Nous annoncerons très bientôt un nouveau leader pour ce groupe.

Wipro FullStride Cloud Services est une collaboration entre le Chief Growth Office de Wipro et les lignes d’affaires mondiales existantes pour créer une capacité de transformation cloud intégrée et complète pour les clients, les partenaires et les experts cloud.

