Wipro, Zomato, Vodafone Idea, PNB, Yes Bank, Dish TV, Cadila Healthcare en bref

BSE Sensex et Nifty 50 devaient connaître un début de retard aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

Les contrats à terme astucieux ont prolongé les pertes et s’échangeaient désormais à 162 points, soit une baisse de 0,92% à 17439,50 à la bourse de Singapour. BSE Sensex et Nifty 50 devaient connaître un début de retard aujourd’hui. Les analystes estiment que la constitution d’une « mauvaise banque » est une évolution positive car l’accent reste mis sur une résolution plus rapide des actifs stressés, ce qui améliorera le bilan des banques. « Les valorisations ne sont pas confortables et pourraient donc conduire à des épisodes de réservation de bénéfices. Les faibles signaux mondiaux en raison de l’inquiétude suscitée par le ralentissement de la croissance économique et l’augmentation des cas de variantes Delta dans le monde feraient un marché oscillant entre la cupidité et la peur », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Des actions à surveiller

Wipro : Wipro a annoncé le lancement de la Wipro-Google Cloud Innovation Arena à Bengaluru pour accélérer l’adoption des services cloud.

Idée Vodafone : La société de télécommunications a informé que sa 26e assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra le mercredi 29 septembre 2021. En outre, la société a affirmé avoir enregistré une vitesse de pointe de 3,7 gigabits par seconde (gbps), la plus élevée de tous les opérateurs en Inde, lors des essais 5G à Pune. La société a également affirmé avoir enregistré une vitesse de téléchargement de 1,5 Gbps dans le spectre de bande moyenne à Gandhinagar et Pune.

Zomato : La plate-forme de livraison de nourriture en ligne Zomato a déclaré samedi qu’elle n’avait pas divulgué la sortie de son cofondateur, Gaurav Gupta, aux bourses car il n’était pas désigné comme un personnel de direction clé, ni un promoteur de l’entreprise. Répondant à une clarification demandée par l’ESB, Zomato a déclaré dans un dossier réglementaire: “… nous aimerions soumettre que M. Gaurav Gupta n’est pas désigné comme un personnel de direction clé en vertu de la loi sur les sociétés de 2013 et du règlement sur les listes”.

Télévision parabolique, Oui Banque: Le fournisseur de services de diffusion directe Dish TV, qui fait face à un avis spécial de son actionnaire Yes Bank pour révoquer son directeur général Jawahar Goel ainsi que quatre autres administrateurs, a demandé une prolongation du délai pour la tenue de l’assemblée générale annuelle de la société .

Cadila Santé : Zydus Cadila a reçu l’approbation finale de l’USFDA pour commercialiser les comprimés de vortioxétine dans les dosages de 5 mg, 10 mg, 20 mg. La vortioxétine est utilisée pour traiter la dépression. Il agit en aidant à rétablir l’équilibre d’une certaine substance naturelle (la sérotonine) dans le cerveau. La vortioxétine est un ISRS (inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine) et un modulateur des récepteurs de la sérotonine. Le médicament sera fabriqué dans l’usine de fabrication de formulations du groupe dans la ZES, à Ahmedabad.

