WISAMO, la voile gonflable de Michelin pour réduire la consommation de carburant et la pollution de n’importe quel bateau | Vie

in

La navigation maritime veut réduire de 50 % les émissions polluantes qu’elle produit d’ici 2050. Mais ce ne sera pas facile.

Afin de freiner le changement climatique Oui réduire la pollution, il est nécessaire de remplacer les transports de carburant par d’autres alternatives. Mais que faire de ceux qui existent déjà ? Certains bateaux ont une espérance de vie de plus de 50 ans.

La résolution de Michelin il s’appelle voile WISAMO, une voile gonflable, rétractable et automatisée qui peut être installé sur n’importe quel navire pour réduire la consommation de carburant et la pollution jusqu’à 20 %.

Vous pouvez voir comment fonctionne la technologie WISAMO de Michelin dans cette vidéo :

Wind Sails Mobility (WISAMO) est une société Michelin fondée dans le seul objectif de fabriquer ce type de bougie.

Après plusieurs années de travail, ils ont créé une bougie gonflable qui, comme on le voit dans la vidéo, a un mât rétractable ce qui permet à la voile de rassembler jusqu’à un dixième de sa taille.

Il utilise un système d’installation très simple qui ne nécessite qu’un petit trou pour installer le mât. Tout le reste est entièrement automatisé.

La voile est pliée et gonflée à l’air comprimé sur simple pression d’un bouton, et elle s’oriente en fonction de la direction du vent. Selon le type de navire, économise 10-20% de carburant, et polluer moins.

Comme nous l’avons commenté, le meilleur de tous est que peut être installé sur tout type de bateau, même ceux qui sont déjà en circulation. Des navires marchands aux bateaux de plaisance, yachts et tout autre navire.

Michelin a déjà testé avec succès l’une de ces voiles gonflables WISAMO de 100 mètres carrés sur un bateau de plaisance du spécialiste de la marine Michel Desjoyeaux, et il le fera l’année prochaine sur un navire marchand. C’est dans 2022 quand tu planifies commercialiser la voile et l’installer sur les navires de sa chaîne de distribution.