Wisconsin-Notre Dame met en lumière les matchs NCAAF les plus intrigants du week-end

La semaine 4 d’action de football universitaire est à nos portes, et si cela ressemble aux trois semaines qui l’ont précédée, nous allons nous amuser.

Appalachian State a commencé le week-end de manière passionnante avec une victoire étroite 31-30 sur Marshall jeudi soir, alors que les Mountaineers ont utilisé un placement tardif et un embrayage pour prendre – et conserver – la tête. Cameroun Peoples (trois touchés au sol) et Nate Noel (187 yards) ont été une poignée au sol dans la victoire. App State a été favorisé de 6,5 points avant le début du jeu

Alors que nous nous concentrons sur le reste du week-end, examinons quelques-uns des matchs les plus intrigants à venir.

Toutes les cotes de la NCAA sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois vendredi à 12h15 HE.

