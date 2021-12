WisdomTree Crypto Index: 7 choses à savoir sur le nouvel indice d’investissement crypto

En ce qui concerne les monnaies numériques, la volatilité est le nom du jeu. Prenez aujourd’hui par exemple. Les investisseurs constatent une correction du marché pour couronner une semaine par ailleurs plutôt haussière. Ces ralentissements peuvent venir de nulle part, et ils peuvent être une chose effrayante à voir. En tant que tels, les investisseurs recherchent constamment des moyens d’investir dans la crypto-monnaie de la manière la plus sûre possible. Investissements WisdomTree (NASDAQ :WETF) le sait, et aujourd’hui, il a lancé un outil grâce auquel les investisseurs peuvent entrer en toute sécurité dans la crypto. L’index cryptographique WisdomTree est un grand sujet de discussion aujourd’hui lors de son lancement aux États-Unis

WisdomTree a annoncé ce matin le lancement de quatre nouveaux indices ; l’un d’entre eux, le RWM WisdomTree Crypto Index, est lancé aux États-Unis. Les trois autres seront disponibles en Europe. A quoi correspond exactement cet indice ? Et, plus important encore, comment pourrait-on l’utiliser eux-mêmes ?

Voici tout ce que vous devez savoir.

WisdomTree Crypto Index permet aux investisseurs de développer des plans de cryptographie robustes

Le RWM WisdomTree Crypto Index a été lancé aujourd’hui en collaboration avec Gestion de patrimoine Ritholtz. Les deux entités ont également fait appel au soutien de Winklevoss Gémeaux et société de logiciels de gestion d’actifs cryptographiques Rampe d’accès à l’aide. Cet index crypto est disponible à partir d’aujourd’hui, avec une mise en garde. Le produit est uniquement disponible pour les conseillers financiers agréés qui utilisent la plate-forme d’Onramp pour la gestion de la cryptographie. En utilisant l’indice, les conseillers peuvent créer un plan solide avec les investisseurs pour investir dans une variété de crypto-monnaies différentes. Cet indice particulier est l’un des trackers les plus variés disponibles pour les investisseurs en ce moment. Il suit les cryptos de six sous-catégories différentes. Ces catégories incluent les plates-formes de couche 1 et de couche 2, DeFi, l’indexation, les oracles et le métaverse. Bien sûr, il est fortement axé sur Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD). Mais, il suit également certains des noms tendance des derniers mois, comme Decentraland (CCC :MANA-USD) et Polygone (CCC :MATIC-USD). La nouvelle offre WisdomTree poursuit une tendance à l’indexation directe, qui devient très populaire auprès des investisseurs particuliers. Grâce à l’indexation directe, les investisseurs peuvent acheter les actions d’un indice plutôt que celles d’un fonds négocié en bourse (ETF). Ce type d’indexation existe depuis longtemps pour les institutions, mais il devient de plus en plus populaire pour les investisseurs particuliers. Compte tenu de la fluidité du capital dans l’industrie de la cryptographie, les pièces peuvent aller et venir en un clin d’œil. Les tendances évoluent également beaucoup plus rapidement dans le monde de la cryptographie par rapport au marché boursier. En tant que tels, Ritholtz et WisdomTree disent qu’ils prévoient d’évaluer régulièrement les expositions aux indices et d’apporter des modifications en conséquence.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

