WisdomTree lance 3 ETP crypto pour les clients européens

Wisdom Tree, l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs, a annoncé la liste de trois nouveaux produits négociés en bourse (ETP) de crypto-monnaie en Europe. Les trois ETP sont cotés à la bourse suisse SIX et Borse Xetra.

Les trois nouveaux ETP de panier de crypto-monnaie incluent les ETP à méga-cap et altcoin. Les noms des trois ETP seront The Wisdom Tree Crypto Market (BLOC), WisdomTree Crypto Altcoins (WALT) et WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight (MEGA) ont déjà été répertoriés pour le commerce.

WisdomTree lance trois ETP cryptographiques

MEGA a une allocation pondérée égale aux actifs numériques mégacap tels que Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum (ETH / USD). Cet ETP a un Total Expense Ratio (TER) de 0,95%. En revanche, BLOC et WALT ont des commissions de 1,45 %.

D’autre part, BLOC offre une exposition aux actifs de crypto-monnaie qui représentent 70% du marché des crypto-monnaies. De plus, le fonds a été créé pour les personnes recherchant des liquidités et une exposition au marché de la cryptographie.

Les actifs sous-jacents qui ont été inclus dans le nouveau fonds comprennent Bitcoin, Ethereum, Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot et Solana.

Le troisième fonds, connu sous le nom de WALT, offrira aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs investissements dans des actifs qui ne sont pas classés comme mégacaps. Ce fonds comprend actuellement Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot et Solana, les pièces étant plafonnées à une limite de pondération maximale de 50 %.

WisdomTree croit aux crypto-monnaies

Le responsable des actifs numériques de WisdomTree en Europe, Jason Guthrie, a parlé de ce développement en déclarant que la société croyait au pouvoir des crypto-monnaies en tant que classe d’actifs. Il a déclaré que le marché des actifs cryptographiques est en train de devenir un outil sophistiqué pour les investisseurs institutionnels.

« C’est exactement ce que nous avons développé ici, une gamme d’ETP de panier de qualité institutionnelle qui permettent aux investisseurs d’acquérir une exposition diversifiée aux marchés des crypto-monnaies et, plus largement, de participer à la croissance potentielle de l’économie décentralisée, y compris les crypto-monnaies natives, les paiements et contrats intelligents. , DeFi et NFT ».

En avril, WisdomTree a annoncé l’expansion de son portefeuille de crypto-monnaies en lançant une stratégie Ethereum connue sous le nom de WisdomTree Ethereum ETP (ETHW). En septembre, la société a élargi sa division des actifs numériques avec la nomination de Benjamin Dean au poste de directeur de sa division des actifs numériques.

La publication WisdomTree lance 3 ETP crypto pour les clients européens est apparue en premier sur Invezz.