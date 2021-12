WisdomTree modifie encore une fois le dépôt de l’ETF Bitcoin Spot après le rejet de la SEC

Les modifications s’appliqueront à « certaines des exigences de fond » de la loi de 1940 pour offrir aux investisseurs des « protections importantes », mais ne seront pas enregistrées en vertu de la loi sur les sociétés d’investissement.

Le gestionnaire d’actifs WisdomTree n’abandonne pas la lutte pour un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin et a de nouveau modifié son dossier.

Le Bitcoin Trust (BTCW) n’est pas enregistré en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement de 1940, que le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a soutenu, ce qui a entraîné le lancement de trois ETF Bitcoin Futures.

Mais, selon le dossier, il « applique certaines des exigences de fond » de la loi ’40 pour fournir aux investisseurs certaines des protections importantes prévues par la loi.

À ce titre, la Fiducie conservera ses actifs, conformément à la Loi, dans une banque répondant aux exigences. La Fiducie fournira également les informations quotidiennes requises pour les FNB, y compris les titres de son portefeuille ; une mise à jour quotidienne de la valeur liquidative par action, du cours de bourse et de toute prime ou décote ; le nombre de jours pendant lesquels il s’est négocié avec une prime ou une décote ; discuter des facteurs si la prime ou la décote reste supérieure à 2 % pendant sept jours de bourse consécutifs, et l’écart médian acheteur-vendeur. Toutes ces informations seront accessibles au public et gratuites.

Conformément à la loi 40, la Fiducie fera auditer ses états financiers, maintiendra une caution de fidélité au profit de la Fiducie pour le montant maximum requis et tiendra les livres et registres de la Fiducie.

De plus, la Fiducie veillera à ce qu’aucune transaction avec des personnes affiliées ne soit interdite par la Loi.

En outre, la Fiducie utilisera une source de prix indépendante pour évaluer ses actifs avec des entrées provenant des mêmes plateformes de négociation de bitcoins et de la même méthodologie que celle utilisée par CME pour évaluer ses contrats à terme Bitcoin.

Ces derniers changements interviennent après une semaine de désapprobation par la SEC de l’ETF Bitcoin spot de WisdomTree. L’agence a refusé l’ETF après avoir reporté la décision sur la demande à plusieurs reprises cette année. Il a été initialement déposé fin mars.

Mercredi dernier, la SEC a rejeté la proposition de règle modifiée du Cboe BZX Exchange pour coter et échanger des actions de Bitcoin Trust de WisdomTree, affirmant qu’elle n' »empêche toujours pas les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs » ni « protége les investisseurs et l’intérêt public ». Le dossier disait,

« La Commission ne peut pas conclure, sur la base des seules déclarations de BZX et en l’absence de toute preuve ou analyse à l’appui des affirmations de BZX, qu’il est peu probable que la négociation sur l’ETP soit l’influence prédominante sur les prix sur le marché à terme du bitcoin CME. »

Ethereum Trust de WisdomTree est également sous examen par la SEC, soumis pour la première fois à l’agence en mai.

