Wish.com sera toujours bon marché, mais WISH Stock ne le sera pas

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) a connu des difficultés sur le marché au cours des dernières semaines alors que le rallye alimenté par les mèmes s’estompe. Nous nous attendions à cela. Et nous pensons que le moment est venu d’acheter des actions WISH.

Nous disons depuis un certain temps que, bien que l’élan social ait donné à l’action WISH un bon rallye, ce sont les fondamentaux de ContextLogic qui méritent vraiment d’être concentrés. À long terme, ce sont ces fondamentaux qui porteront WISH à 20 $.

Au cours des six prochains mois, cherchez à doubler le stock de WISH.

Notre thèse repose sur le fait que les achats à prix réduits en ligne seront un jour une énorme industrie. Nous pensons que Wish.com s’est positionné de manière optimale en tant que « magasin à dollars d’Internet ».

Les tendances de croissance de l’entreprise ont été affectées plus tôt en 2021 par l’énorme réouverture de la société – la demande refoulée de sortir et de faire du shopping en personne n’aide évidemment pas les plateformes de commerce électronique.

Mais nos données suggèrent que le pire de ce vent contraire est passé.

Selon SimilarWeb, le trafic Web vers Wish.com a plongé au début de 2021 mais s’est depuis stabilisé en avril et mai. En juin, le trafic Web a augmenté.

Les tendances de téléchargement d’applications iPhone et Android pour l’application Wish se sont également stabilisées ces derniers mois.

Le résultat sur WISH Stock

Nous pensons que c’est le début d’un retour des acheteurs à prix réduit sur la plate-forme Wish.com. Cela conduira à des chiffres favorables pour le deuxième trimestre et au guide de la direction pour le troisième trimestre.

Sur la base de ce commentaire fort, nous pensons que l’action WISH peut et va augmenter considérablement. Et le stock est très bon marché à seulement 2 fois les ventes à terme.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.