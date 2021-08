WISH Stock a besoin de plusieurs gains trimestriels pour en faire un achat

in

L’élan brillant pour ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) est venu et est parti à la hâte en juin. Les commerçants Meme, où les commerçants décrivaient les achats d’actions avec une image et quelques mots, ont levé les actions WISH. Après la publication des résultats de ContextLogic le 12 août, tout élan positif s’est pratiquement évaporé. C’est une mauvaise nouvelle pour les spéculateurs, qui prospèrent grâce au volume des transactions.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Quels événements ont nui aux perspectives de ContextLogic et qu’est-ce que cela signifiera pour le reste de l’année ?

WISH Stock blessé par de mauvaises nouvelles

Le 2 juillet, WISH a annoncé la démission de son directeur financier, Rajat Bahri. Le fondateur et PDG Piotr Szulczewski a déclaré :

« Au cours de ses quatre ans et demi en tant que directeur financier, Rajat a joué un rôle essentiel dans la croissance de l’entreprise à l’échelle mondiale, nous menant à travers notre premier appel public à l’épargne l’année dernière et générant la croissance des revenus. »

Malheureusement pour les actionnaires, l’introduction en bourse est la seule réalisation notable du directeur financier. En partant si peu de temps après, le directeur financier qui part signale une faiblesse potentielle à venir.

Les taureaux peuvent interpréter le départ différemment. L’ex-CFO Rajat n’a pas l’expertise nécessaire pour faire passer ContextLogic au niveau supérieur. Le directeur financier a rejoint WISH après Systèmes Cisco (NASDAQ :CSCO) a acquis Jasper Technologies en 2016. Le communiqué de presse indiquait que Rajat partait pour une autre opportunité.

Les investisseurs peuvent regarder Carré (NYSE :SQ) CFO partant comme guide. Sarah Friar a travaillé chez Square de 2012 à 2018. Lorsqu’elle a dirigé l’entreprise vers une introduction en bourse en 2015, elle est devenue PDG d’une petite entreprise technologique. Depuis son départ, le titre SQ s’est bien comporté. Il continue de monter.

Équipe de gestion renforcée

Bien que les résultats du deuxième trimestre ne le montrent pas, la nomination par ContextLogic de Jacqueline Reses en tant que présidente exécutive est un développement positif. Reses restera au conseil d’administration tout en dirigeant les fonctions commerciales de l’entreprise. Elle est responsable de « l’expérience client, des communications de marque, des partenariats stratégiques et de la croissance organisationnelle de Wish ».

Reses a de solides antécédents en matière de réussite commerciale. Wish a besoin d’un leader énergique pour mettre en œuvre ses stratégies de croissance à long terme. Avant de travailler chez Square, Reses était directeur du développement chez Yahoo. Elle était responsable de la création de partenariats, de la gestion des acquisitions et des investissements. Son expérience est exactement ce dont WISH a besoin pour grandir à partir d’ici.

Le deuxième trimestre ne reflétera pas encore les capacités de la nouvelle équipe de direction. Au cours du trimestre, WISH a enregistré un chiffre d’affaires en baisse de six pour cent à 656 millions de dollars. Core Marketplace a chuté le plus, en baisse de 32% à 378 millions de dollars. Son segment ProductBoost, qui a augmenté de 11% en glissement annuel, est trop petit pour compenser les résultats globaux.

Le PDG Piotr Szulczewski a commenté les résultats :

« Nous nous attendons à ce que nous nous concentrions sur l’amélioration de la qualité et de la sélection des produits, sur une expérience d’achat amusante et divertissante inégalée et sur l’amélioration des performances de l’application. »

Cette initiative aidera à ramener les utilisateurs, mais l’entreprise a une bataille difficile à mener. Les marchés envisagent un monde post-pandémique où les bureaux sont à nouveau ouverts. Les employés n’étant pas à la maison pour faire leurs achats sur Wish, ContextLogic peut dépenser de l’argent pour améliorer son site. Cependant, cela ne se traduit pas nécessairement par une augmentation du trafic sur le site.

Le PDG a déclaré que l’offre de produits améliorée “conduira à la croissance, à la fidélisation et à la rentabilité de nouveaux utilisateurs à long terme”. Les investisseurs sont sceptiques quant à la réaccélération de ses revenus par ContextLogic. Les actionnaires prudents doivent attendre que les revenus augmentent et que les chiffres d’utilisateurs actifs mensuels augmentent avant de renforcer leur position.

Opportunités limitées sur les actions WISH

Les investisseurs qui étaient trop optimistes sur les actions WISH voudront peut-être enregistrer des pertes au lieu d’attendre un autre trimestre. Les récents résultats ont surpris le marché. Les investisseurs perdront confiance dans la capacité de l’équipe de gestion à livrer.

L’année dernière, au deuxième trimestre, Wish a bénéficié d’une expansion de son chiffre d’affaires. Les gens ont commencé à faire leurs achats en ligne et à rechercher des marchandises au plus fort de la pandémie. Cette année, les craintes de pandémie s’estompent. d’Amazon (NASDAQ :AMZN) des résultats faibles et de Roku (NASDAQ :ROKU) le ralentissement de la croissance des utilisateurs sont des risques pour le secteur dans son ensemble.

Les analystes de Wall Street ont rapidement abaissé leurs attentes sur ContextLogic. L’objectif de prix moyen est inférieur à 10,00 $ (par Tipranks). Près d’une douzaine d’analystes ont réitéré une « conservation » ou ont abaissé leur note à une « vente ». ContextLogic doit afficher au moins deux trimestres consécutifs de forte croissance des revenus. Ce n’est qu’alors que parier sur son rebond porterait ses fruits.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et dirige le marché d’investissement de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.