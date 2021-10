WISH Stock a sous-performé dans le rapport du deuxième trimestre 2021

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) a subi de fortes pressions de vente en 2021, diminuant de 71% et essayant de trouver un plancher alors qu’il rebondissait à un niveau inférieur à 5 $. Essayer d’attraper un couteau qui tombe ou avoir du succès dans la pêche de fond en investissant dans des actions est trop risqué. ContextLogic a mal livré dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021 en été. Avec le rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021 attendu début novembre, les investisseurs devraient surveiller au moins cinq indicateurs clés pour un redressement financier.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Dans mon article précédent sur l’action WISH, j’ai soutenu que le modèle commercial présentait de graves défauts, notamment des opérations commerciales médiocres, une expérience client sous-optimale, une croissance des revenus mais un manque de bénéfices et un résultat d’exploitation négatif.

Quelles sont les cinq métriques clés que ContextLogic doit désormais traiter avec succès ? Toutes ces mesures sont tirées de la lettre aux actionnaires WISH Q2 2021.

Rétention et engagement des utilisateurs

ContextLogic a commencé avec de mauvais résultats pour le deuxième trimestre 2021, comme décrit dans la lettre aux actionnaires.

« Dans l’ensemble, nous nous attendions à ce que la rétention des utilisateurs s’améliore maintenant que nous avons une logistique plus fiable, mais au lieu de cela, la rétention a diminué. »

La lettre mentionne également que,

« D’un point de vue macroéconomique, alors que les taux de vaccins augmentaient, les commandes à domicile ont commencé à se relâcher et les économies ont commencé à rouvrir plus largement dans le monde, l’activité quotidienne des utilisateurs et les acheteurs actifs sur notre plate-forme ont diminué plus que nous ne l’avions prévu, en particulier dans les États-Unis, la France et l’Italie – trois de nos plus grands marchés. En fait, à l’échelle mondiale, nous avons constaté une réduction de 13 % des installations d’applications et une réduction de 15 % du temps moyen passé sur notre plate-forme au deuxième trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2021. »

Un retour à la situation avant le déclenchement de la crise des coronavirus peut prendre un certain temps, mais j’espère que 2022 sera une bien meilleure année.

En outre, les changements démographiques devraient aider ContextLogic à améliorer ses indicateurs de croissance des utilisateurs, tels que les utilisateurs actifs mensuels, les acheteurs actifs et la rétention des utilisateurs sur la plate-forme.

Frais de publicité et de marketing

ContextLogic a rapporté que « le coût de la publicité numérique sur les principales plateformes publicitaires, que nous avons historiquement utilisées pour stimuler la demande et la conversion sur notre application, a augmenté plus que prévu. … Ces coûts croissants de publicité numérique ont contribué à réduire l’efficacité du marketing.

Les algorithmes utilisés à des fins de marketing ont réduit les dépenses publicitaires, ce qui a entraîné une baisse des revenus. En raison de la mauvaise performance de la stratégie marketing, ContextLogic s’est concentré sur l’amélioration de la qualité du produit.

Cela améliorera finalement l’expérience d’achat et les performances de l’application. En marketing numérique, les tests doivent être analytiques et continus pour obtenir les meilleurs résultats. En embauchant l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) ancien directeur de la technologie et directeur des produits, il espère maximiser l’efficacité du marketing.

Orientation géographique

En lisant les informations suivantes sur les opérations globales de ContextLogic, il est évident qu’il y a un gros problème. Son chiffre d’affaires Core Marketplace a chuté à 378 millions de dollars, en baisse de 32%, « principalement en raison d’un volume de commandes plus faible et de la conversion de nouveaux acheteurs », comme l’indiquait la lettre.

Il poursuit en disant que « les acheteurs actifs au cours du trimestre ont diminué de 44 % en glissement annuel pour atteindre 17 millions. Le chiffre d’affaires de la place de marché principale par acheteur actif était de 22 $, soit une augmentation de 21 % en glissement annuel. D’une année sur l’autre, le chiffre d’affaires de Core Marketplace a diminué de 21 % en Europe, de 44 % en Amérique du Nord, de 29 % en Amérique du Sud et de 21 % dans le reste du monde.

C’est un objectif ambitieux pour ContextLogic de rivaliser à l’échelle mondiale avec d’autres détaillants en ligne et de gagner des parts de marché.

La plus forte baisse signalée a été enregistrée en Amérique du Nord. En se concentrant sur d’autres marchés dans différentes zones géographiques, ContextLogic utilise des sources précieuses, telles que des liquidités qui ne génèrent ni revenus ni bénéfices. L’Europe est peut-être le principal domaine sur lequel se concentrer, car il s’agit d’un très grand marché et de nombreuses opportunités commerciales existent.

Contrôlez les coûts et les dépenses avec Wish Stock

Pour faire du profit, il y a principalement deux façons. Soit de réduire les dépenses, soit d’augmenter les revenus. ContextLogic a signalé que,

« Le coût des revenus pour le deuxième trimestre de 2021 était de 272 millions de dollars, soit une augmentation de 31 % d’une année sur l’autre. Le coût des revenus non conformes aux PCGR, qui exclut la rémunération à base d’actions, s’élevait à 267 millions de dollars, soit une augmentation de 28 % en glissement annuel. La majeure partie de l’augmentation est principalement due aux coûts liés à un volume plus élevé de services logistiques et à une augmentation des effectifs par rapport à l’année précédente. »

Les coûts d’exploitation peuvent créer ou détruire n’importe quelle entreprise. ContextLogic a vu une augmentation de son coût des marchandises vendues. Mais les ventes en général et les dépenses publicitaires des trois derniers exercices rendent le chemin de la rentabilité très difficile.

Rentabilité du stock WISH

Contextlogic lutte pour devenir une entreprise rentable. Le rapport sur les bénéfices du deuxième trimestre 2021 a montré que,

« La perte nette du deuxième trimestre était de (111) millions de dollars et la perte du BAIIA ajusté de (67) millions de dollars, par rapport à une perte nette de (11) millions de dollars et un BAIIA ajusté de 16 millions de dollars au deuxième trimestre 2020. »

Bien qu’il existe une forte position de trésorerie de 1,6 milliard de dollars au bilan selon le dernier rapport sur les résultats, ContextLogic doit trouver un moyen de transformer la croissance de ses revenus en bénéfices. L’argent en lui-même n’ajoute pas de valeur supplémentaire s’il n’est pas utilisé de manière productive pour générer de la croissance.

Une solution pourrait consister à appliquer un changement radical aux produits vendus en ligne – ignorer ceux qui génèrent de faibles bénéfices et ne promouvoir que ceux qui se vendent bien et laissent des bénéfices satisfaisants. Encore une fois, ContextLogic a besoin de tester, d’analyser, de prendre des décisions difficiles et radicales maintenant.

Dans mon article précédent, j’ai conclu que je donnerais aux actions WISH au moins un an pour voir un redressement. Je continue à le croire.

Jusqu’à ce que les fondamentaux s’améliorent, l’action WISH doit être évitée même près de son plus bas de 52 semaines. Il continue d’être cher sur la base de son historique de flux de trésorerie disponibles.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.