WISH Stock: Achetez avant qu’il ne rejoigne GME et AMC en tant que favori de la vente au détail

Vous savez comment tout le monde dans l’univers de Star Wars dit “la force est forte avec celui-ci” ? Eh bien, la « force du mème » est forte avec ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER). WISH Stock saute depuis un certain temps maintenant à cause de la manie des mèmes. Et il refuse de s’arrêter.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Encore une fois, le stock est en hausse. C’est particulièrement impressionnant, car le marché saigne aujourd’hui rouge. L’action WISH produit un énorme alpha rien que sur la manie des mèmes.

Et, parmi toute la folie des mèmes, ContextLogic vient de signer un accord de deux ans avec une plate-forme de commerce électronique en ligne de premier plan, ce qui a fait grimper les actions de près de 13%.

Ils réussissent par eux-mêmes et l’attention de la foule des mèmes est un bon bonus.

Achetez des actions WISH, pas le battage médiatique

Comme nous l’avons déjà dit, la manie des mèmes ne durera pas éternellement. Mais cela durera clairement plus longtemps que la plupart des gens ne le pensent.

Il existe essentiellement deux classes de stocks de mèmes: les merveilles à un coup et les stocks durables et vedettes. Les premiers sont ciblés par les investisseurs particuliers pendant quelques jours, vont brièvement sur «la lune» puis se font oublier dans le sable du temps. Ces derniers, les stars durables, se transforment en favoris du commerce de détail qui persistent et maintiennent leur endurance. Une fois que vous êtes tombé sur ce deuxième groupe, ce qui est rare, vous obtenez un stock qui reste élevé sur le battage médiatique.

AMC (NYSE :AMC) et GameStop (NYSE :GME) appartiennent à ce groupe. Leurs actions sont sur le radar des investisseurs particuliers depuis bien plus longtemps que les actions mèmes moins fortunées. Et à cause de cela, ils ont connu un succès surprenant.

WISH entre peut-être sur ce territoire maintenant. Le titre est resté élevé sur le battage médiatique depuis un certain temps maintenant, alors ne soyez pas surpris si les investisseurs particuliers continuent de pousser ce titre à la hausse.

Cela aide également que Wish.com corresponde aux mêmes caractéristiques que les offres d’AMC et de GameStop – des choses que les investisseurs de détail, qui sont normalement des consommateurs plus jeunes, apprécient et utilisent de manière quasi régulière. Pour cette raison, nous pensons que l’action WISH a de bonnes perspectives à court terme.

L’avenir de WISH

À long terme, comme nous l’avons déjà indiqué, nous croyons fermement au secteur des achats en ligne axés sur la valeur et à l’avantage concurrentiel de ContextLogic dans cet espace. Nous pensons que l’expérience d’achat « magasin à un dollar » sera de plus en plus virtualisée au cours des prochaines années. Et nous pensons que Wish.com s’appuiera sur ses tactiques solides et basées sur les données pour créer des expériences utilisateur supérieures et hyperpersonnalisées qui permettront à l’entreprise de rester « top dog ».

Les effets du marché seront également utiles, car Wish.com est déjà l’endroit où les consommateurs vont pour trouver des produits super bon marché.

Avec des perspectives à court et à long terme saines, l’action WISH ressemble à un achat aujourd’hui.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Investisseur innovant. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné d’Innovation Investor dès aujourd’hui.