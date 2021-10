WISH Stock est en baisse alors que le marketing coûteux fait du profit un défi

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) l’action n’a cessé de baisser cette année, surtout après ses résultats désastreux au deuxième trimestre. L’action WISH a atteint un sommet récent le 28 juin à 14,40 $ et a chuté à 5,18 $ le 13 octobre.

En fait, au 13 octobre, l’action avait baissé de plus de 71,6% par rapport à 18,24 $ depuis le début de l’année. Les investisseurs continuent de vendre et de vendre.

Il semble y avoir peu de choses auxquelles les investisseurs de ContextLogic peuvent accrocher leur chapeau, pour ainsi dire, au moins jusqu’à la publication des résultats du troisième trimestre. Cela n’arrivera probablement pas avant la mi-novembre.

Où en sont les choses avec ContextLogic

En tant que société de commerce électronique à prix réduit, ContextLogic a des finances terribles. En fait, ContextLogic a signalé que les revenus ont chuté de 6 % en glissement annuel (YOY), ce qui est très inhabituel pour une entreprise de commerce électronique en ligne.

J’ai souligné dans mon dernier article que ses pairs ont tous signalé des gains importants de ventes pour le deuxième trimestre. Cela indique un problème sous-jacent empêchant ContextLogic d’attirer suffisamment de téléspectateurs pour devenir des clients actifs.

De plus, sa perte de revenu net s’est élevée à 111 millions de dollars contre une perte de 11 millions de dollars l’an dernier. De plus, le BAIIA ajusté est devenu négatif au deuxième trimestre avec une perte de 67 millions de dollars comparativement à un montant positif de 16 millions de dollars il y a un an.

Ses revenus de marché de base ont diminué de 32% en glissement annuel pour atteindre 378 millions de dollars au deuxième trimestre. Cependant, pour compenser cela, les revenus logistiques se sont élevés à 228 millions de dollars, soit une augmentation de 126 % en glissement annuel.

À ce stade, la direction de ContextLogic semble quelque peu surprise. Il ne semble pas y avoir de plan cohérent pour sortir de cette situation.

Le modèle économique de ContextLogic est cher

Le problème est que le modèle commercial de ContextLogic est très différent de celui de ses pairs. Ses clients effectuent en grande partie des achats impulsifs guidés par l’algorithme de l’entreprise sur ce qui pourrait se vendre plutôt que par la recherche d’articles qu’ils souhaitent. En conséquence, contrairement à ses homologues du commerce électronique, Context Logic doit payer des sommes énormes en marketing numérique pour proposer ses produits à prix réduit à ses utilisateurs.

Par exemple, le trimestre dernier, elle a dépensé 396 millions de dollars en ventes et marketing, comme on peut le voir à la page 10 de sa lettre aux actionnaires. Mais cela représente une part énorme, 60,4 %, de ses ventes de 656 millions de dollars. Cela rend impossible de gagner de l’argent, puisque le coût des marchandises vendues représente 41,4 % des ventes.

Par contre, Poshmark (NASDAQ :CHIC) a une valeur marchande de 1,9 milliard de dollars et une marge de frais de marketing inférieure à celle de l’action WISH, qui a une capitalisation boursière de 3,25 milliards de dollars. Par exemple, au deuxième trimestre, les dépenses de marketing de Poshmark ne représentaient que 40 % des ventes selon la dernière publication de ses résultats.

En outre, Surstock (NASDAQ :OSTK), qui a une valeur marchande de 3,26 milliards de dollars, a des dépenses de marketing qui ne représentent que 10,7 % des ventes.

Donc, en substance, le problème semble être que ContextLogic dépense trop en marketing parce qu’ils pensent qu’ils en ont besoin. Peut-être que leurs offres ne sont tout simplement pas bonnes et que les chasseurs de bonnes affaires trouvent leurs produits à prix réduits peu attrayants. Cela pourrait signifier qu’il est temps de corriger leur algorithme, c’est le moins qu’on puisse dire.

Que faire avec WISH Stock

En conséquence, les analystes ont continué à baisser leurs prix cibles. Récemment, TipRanks a rapporté que l’objectif de prix moyen est de 9,17 $ par les analystes de Wall Street. Mais c’est en baisse par rapport à 9,81 $ début juillet, comme je l’ai écrit dans mon dernier article sur l’action WISH.

De plus, selon Seeking Alpha, 11 analystes ont abaissé leur objectif de cours de 9,83 $ au 30 août à 9,25 $ le 12 octobre.

Cela fait de ce stock une sorte de couteau qui tombe. Entre la baisse continue des prix et la baisse des objectifs de prix des analystes, les investisseurs qui investissent dans les actions WISH continuent de se faire couper.

En conséquence, la plupart des investisseurs voudront peut-être attendre que ContextLogic puisse réellement réaliser des ventes significativement positives et des bénéfices sains. Ou, au moins, attendez que le modèle économique de ContextLogic ne soit pas intrinsèquement non rentable. Les investisseurs devraient attendre et étudier les résultats du troisième trimestre pour voir si ses énormes dépenses de marketing sont sous contrôle.

