WISH Stock est un navire qui coule, alors dirigez-vous vers les canots de sauvetage

De nombreuses actions appréciées des investisseurs au début de l’année dernière sont tombées en disgrâce ces derniers mois. Mais peu au niveau vu avec ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER). Autrefois cotée jusqu’à 32,85 $ par action, l’action WISH change maintenant de mains pour environ 2,7 $ par action. C’est une baisse de plus de 91% par rapport à son record historique.

Alors, que s’est-il passé ici ? L' »histoire » derrière ce stock s’est effondrée. La société, qui exploite la plate-forme de commerce électronique Wish.com, l’a « écrasée » pendant la pandémie, affichant des niveaux de croissance des revenus très impressionnants. Mais ensuite, alors que 2021 se déroulait, il est devenu clair qu’il ne connaîtrait pas le genre de succès qu’il a connu en 2020.

La croissance s’est ralentie, puis la situation s’est aggravée. Les revenus ont diminué, car il a lutté après le début de la reprise pandémique. L’été dernier, la compagnie a annoncé son intention de faire demi-tour du navire. Pourtant, avec un long horizon de temps avant que les résultats ne commencent à s’améliorer, les investisseurs ont continué à abandonner ce navire.

Et maintenant, même les initiés font leur sortie. Bref, il est clair que les choses vont plus qu’improbablement continuer dans la mauvaise direction. Il est également clair que vous devriez éviter ce stock. Même si cela semble être un possible jeu de retour/retournement.

WISH Stock : qu’est-ce qui n’a pas fonctionné

Devenue publique en décembre 2020, ContextLogic a d’abord été considérée comme une entreprise de commerce électronique prospère avec un bel avenir devant elle. Comme d’autres entreprises de premier plan dans cette industrie, elle affichait des résultats solides, grâce aux vents favorables de la vente au détail en ligne reçus de la pandémie de coronavirus.

Bien que l’action WISH se soit légèrement repliée après ses débuts, les actions ont augmenté au début de 2021. Après cela, les actions se sont à nouveau vendues. Puis, à partir du printemps, le récit a vraiment commencé à s’effilocher.

Premièrement, lorsqu’il a publié ses résultats et ses prévisions pour son premier trimestre fiscal (se terminant le 31 mars), ContextLogic a annoncé des perspectives inférieures au consensus de vente. Cela a entraîné une vente massive qui a fait chuter les actions à des niveaux à un chiffre pour la première fois. À cette époque, les vendeurs à découvert ont commencé à s’y empiler. Certains peuvent dire que cela a fait que l’action est devenue un jeu de « short squeeze », attirant la communauté commerciale de Reddit. Ce n’est pas certain, mais cela expliquerait pourquoi le titre a connu un rallye de courte durée au début de l’été.

Cependant, après ce rebond partiel, la détérioration des fondamentaux l’a remis sur une trajectoire baissière. Le 12 août, la société a de nouveau publié ses résultats trimestriels. Surprenant le marché, la société a signalé une baisse des ventes d’une année sur l’autre et des pertes plus importantes que prévu. Dans une lettre aux actionnaires qui accompagnait les résultats, le directeur général Piotr Szulczewski a tout expliqué.

Il a expliqué comment le modèle commercial de l’entreprise, qui se concentrait largement sur de lourdes dépenses publicitaires pour attirer des clients, ne fonctionnait plus après le verrouillage. Parallèlement à cela, il a annoncé un plan d’action pour sortir ContextLogic de sa situation difficile.

Malheureusement, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, il y a peu d’espoir que ce plan de match réussisse.

Il y a peu de confiance dans le plan de redressement de ContextLogic

Lorsqu’il a été annoncé pour la première fois, le plan de redressement de Wish.com et, à son tour, de l’action WISH, semblait solide. Il s’agissait d’aller au-delà de sa stratégie d’acquisition de clients centrée sur la publicité, en la remplaçant par une stratégie où le site a constitué une base d’utilisateurs d’acheteurs réguliers. En grande partie, en améliorant la qualité des articles vendus sur son site.

Le hic, cependant, était qu’il allait falloir du temps pour que ce plan commence (peut-être) à porter ses fruits. Ce ne serait qu’au second semestre 2022 que les résultats commenceraient à s’améliorer. En d’autres termes, les choses empireraient avant de s’améliorer.

C’est exactement ce qui s’est passé dans les mois qui ont suivi. Pour le trimestre de septembre, le chiffre d’affaires total a chuté de 39% d’une année sur l’autre, alors qu’il commençait à réduire ses coûts de marketing. Pire encore, la société a choisi de ne pas fournir d’indications pour le quatrième trimestre. Il a cependant laissé entendre que ce serait un trimestre difficile. Malgré la baisse pendant la saison des achats des Fêtes, la direction s’attendait à une baisse séquentielle des résultats.

Bien sûr, certains peuvent voir cela et penser que c’est simplement une situation « la plus sombre avant l’aube ». Mais sur la base d’autres développements qui se sont produits depuis son dernier rapport sur les résultats, je tablerais sur une aggravation de la situation.

Le verdict sur WISH Stock

Avec son redressement incertain, les investisseurs ont sauté le navire. Il en va de même pour ceux qui ont une meilleure connaissance de ce qui attend ContextLogic. Le jour même de la dernière publication des chiffres, Piotr Szulczewski a annoncé qu’il quittait le poste de PDG. D’autres membres de la suite C, ainsi que des membres du conseil d’administration, ont retiré des actions. Selon Nasdaq.com, les ventes d’initiés ont largement dépassé les achats d’initiés au cours des trois derniers mois.

Avec à la fois des initiés de l’entreprise et des investisseurs sur la touche, manquant de confiance dans son redressement, il y a peu de « logique » à faire ce pari vous-même.

L’action WISH obtient une note « F » dans mon Portfolio Grader.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

