WISH Stock: Les nouvelles du partenariat envoient l’escalade préférée de Reddit aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs en ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) et les actions WISH enregistrent des gains à deux chiffres sur des volumes très importants. Actuellement, plus de six fois le volume quotidien moyen a été observé avec le stock WISH aujourd’hui.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Cette décision intervient au milieu d’un intérêt accru pour ContextLogic en tant que stock de mèmes. La communauté r/WallStreetBets a pris beaucoup de retard sur ContextLogic. Et comme nous l’avons vu avec tant de stocks de mèmes ces derniers temps, un peu d’élan suffit pour tirer très haut, très rapidement.

Depuis l’introduction en bourse de la société fin 2020, les actions WISH n’ont pas bien performé. ContextLogic est devenu public à 24 $ par action et n’a pas dépassé ce niveau depuis le dernier rallye des mèmes fin janvier. Depuis lors, les actions se sont lentement et régulièrement détériorées pour atteindre le niveau de 10 $. La hausse d’aujourd’hui de plus de 12% a amené les actions au-dessus du niveau de 11 $.

Pourquoi tout l’optimisme dans ce nom? Eh bien, il s’avère qu’il se passe plus avec ContextLogic qu’un simple rassemblement de mèmes. Plongeons-nous dans l’actualité qui fait grimper les actions de cet acteur du commerce électronique aujourd’hui.

Le partenariat PrestaShop fait grimper le stock de WISH

Aujourd’hui, ContextLogic a annoncé un accord de deux ans avec la plateforme de commerce électronique française PrestaShop.

Cet accord ajoute immédiatement plus de 300 000 marchands et marques sur la plateforme PrestaShop à la place de marché Wish. Les investisseurs semblent applaudir l’intégration entre ces deux sociétés, alors que des synergies impressionnantes sont intégrées dans les actions WISH aujourd’hui.

La plate-forme Wish de ContextLogic vise à fournir des produits de haute qualité à des prix abordables à sa clientèle. L’espoir est que ce partenariat avec PrestaShop fournira un catalyseur de croissance clé car il améliorera l’expérience d’achat globale de sa clientèle. De plus, la société espère tirer parti de la valeur de la marque que les marchands PrestaShop apportent à la sélection et à la croissance des SKU au fil du temps.

Cet accord semble être avantageux pour les deux parties. Cependant, pour les investisseurs en actions WISH, ce catalyseur semble être exactement ce que le médecin a ordonné. Il reste à voir quel élan ContextLogic aura à partir d’ici. Cela dit, il s’agit d’un stock qui est brûlant en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.