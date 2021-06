WISH Stock n’a pas les bases pour surprendre en tant que stock de meme

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) est devenue publique en décembre dernier. Après un bref pop, le cours de l’action est tombé à un chiffre en mai.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Il est tombé parce que ContextLogic perd de l’argent. Son rapport du premier trimestre a montré une perte de 128 millions de dollars, 21 cents par action, sur des revenus de 772 millions de dollars. Les pertes d’exploitation, 126 millions de dollars, ont augmenté plus rapidement que les ventes.

Cela a découragé les investisseurs sérieux. Cela n’a pas découragé r/Wallstreetbets. Les rumeurs de Reddit ont récupéré les actions WISH début juin et les ont envoyées en hausse de 45% en un mois seulement.

Ils ont été aidés par l’augmentation des taux d’intérêt à découvert, 21% au 21 juin, des actions empruntées dans l’espoir que leur prix baisse.

“Celui qui vend ce qui n’est pas le sien doit le racheter ou aller à pris’n”, dit l’adage. L’homme qui a dit ça est mort s’est cassé.

Un regard plus attentif sur WISH Stock

ContextLogic gère un marché en ligne appelé Wish, qui lui donne son symbole boursier. Ceux qui l’aiment appellent l’entreprise une version occidentale de Pinduo (NYSE :PDD), une entreprise chinoise très rentable.

Ceux qui ne l’aiment pas l’appellent une version en ligne de Arbre à dollar (NASDAQ :DLTR), ce qui est moins rentable. Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent acheter sur la plateforme.

Les ours et les shorts indiquent les bénéfices du trimestre de mars, publiés le 12 mai. Le communiqué est rempli de discussions heureuses sur la croissance rapide de son marché et de son unité logistique.

Il montre également des flux de trésorerie négatifs et une croissance ralentissant presque à zéro au cours du trimestre en cours.

Mais les actions mèmes ne concernent pas les résultats. Il s’agit de pousser ceux qui croient aux résultats au mur. Il s’agit également de refuser de croire les professionnels de l’investissement, faisant plutôt confiance à des foules anonymes.

Ce genre de trading existe depuis qu’il y a du trading. C’est l’étoffe dont sont faits les rêves. C’est aussi la matière dont sont faits les crashs.

Une courte pression, si vous en jouez une, demande une attention constante. Vous devez vous méfier des autres passagers qui sautent avec des bénéfices, vous laissant avec le sac des pertes.

Ce n’est pas un jeu auquel je souhaite jouer.

Un jeu de mème

Nous jouons au jeu des mèmes depuis assez longtemps maintenant pour savoir comment cela se passe.

Prendre Lit, bain et au-delà (NASDAQ :BBBY). Il a bondi deux fois cette année sur l’intérêt de Reddit, mais a rapidement perdu ces gains lorsque les fondamentaux se sont avérés inchangés.

La direction peut conserver des gains s’ils changent de direction et gagnent du terrain. C’est ce que Jeuxtop (NYSE :GME) l’a fait, en passant d’un modèle de magasin de détail à un modèle en ligne.

Le jeu d’actions WISH est toujours en cours. Le fondateur Peter Szulczewski est né en Pologne, a grandi au Canada et à 40 ans, il a une valeur nette de 1,3 milliard de dollars grâce à ContextLogic. Il est le héros parfait pour notre temps de meme.

La plupart des analystes examinent les fondamentaux de l’action WISH. Ils comparent ContextLogic à Amazon.fr (NASDAQ :AMZN), qui a un ratio prix/ventes similaire mais qui est rentable.

La ligne de fond

Je ne fais rien de tout ça.

Je cherche à voir si la réinvention de ContextLogic par Szulczewski fonctionne. Il a fondé l’entreprise en 2009. Son plan initial était de jouer sur les données des utilisateurs pour prédire ce que les gens pourraient acheter, puis les leur proposer.

L’incarnation actuelle de l’entreprise est assez différente.

Si j’achetais des actions WISH aujourd’hui, ce serait en supposant que Szulczewski puisse utiliser la logistique internationale pour renverser les résultats.

L’entreprise travaille dans des endroits comme l’Afrique du Sud, qui achètent beaucoup de produits chinois, pour rationaliser les livraisons du commerce électronique. La logistique est l’endroit où réside la majeure partie de la croissance de ContextLogic.

Nous en saurons plus le 11 août lorsque la société publiera ses prochains résultats. Les analystes n’attendent pas grand-chose mais, si les plans de Szulczewski portent leurs fruits, vous le verrez dans ces chiffres.

D’une manière ou d’une autre, le jeu WISH devrait bientôt se terminer.

À la date de publication, Dana Blankenhorn occupait des positions LONGUEs dans AMZN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.