WISH Stock : Ne laissez pas le hasard faire votre choix avec ContextLogic

C’était sur une larme. Mais quand il s’agit de ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER), des gains plus importants sont-ils possibles ou est-ce une pensée déplacée sans substance pour la soutenir ? Voyons ce qui se passe hors et sur le graphique des prix de l’action WISH, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de choses plus importantes que de simples vœux pieux dans ContextLogic. Plus précisément, je fais référence à l’action des prix démesurés dans le stock WISH. Les actions sont en hausse de plus de 80% depuis début juin. Mais beaucoup avertissent prudemment que l’offre est attribuée au phénomène notoire de 2021 connu sous le nom de Reddit.

Attention ci-dessous, non? Peut être pas.

WISH Stock est-il un éclair dans la casserole?

Certains peuvent contester la façon dont les Redditors jouent au jeu et se tiennent à l’écart de ce type d’activité commerciale. Pense SOS Limitée (NYSE :SOS), Cadran solaire (NASDAQ :SNDL) ou alors Dogecoin (CCC :DOGE-USD) pour certaines de ces preuves désordonnées. Mais WISH n’est peut-être pas un feu de paille.

Quelques-unes des actions ciblées de Reddit sont passées à des choses plus grandes et meilleures. WISH stock pourrait-il suivre les traces de, disons, GameStop (NYSE :GME) et se transformer en quelque chose de potentiellement beaucoup plus grand qu’un simple stock de mèmes ? Pourrait être. Mieux encore, il peut être préférable d’aborder WISH avec prudence comme le prochain Amazon (NASDAQ :AMZN) ou alors Alibaba (NYSE :BABA). Pourquoi ça? Je suis content que vous ayez demandé.

Pour commencer, Wish n’est pas un jeu de retournement comme GME ou d’ailleurs le stock de Redditor AMC (NYSE :AMC). L’action WISH est une introduction en bourse récente avec un trésor de liquidités notable de plus de 1 milliard de dollars lorsque sa vie en tant que société cotée en bourse a commencé.

David Moadel d’InvestorPlace note également que la croissance solide du segment de marché de base de Wish est positive pour le titre. Il existe également la base d’utilisateurs actifs mensuels enregistrés de la société. Impressionnant, ce chiffre est resté au nord des 100 millions d’abonnés depuis fin 2019. Cela semble digne d’Amazon, n’est-ce pas ?

Fils communs

Il y a plus que WISH a en commun avec AMZN et BABA aussi, ce qui pourrait jouer en sa faveur.

La plate-forme Wish de WISH stock fonctionne en tant que vendeur de produits en ligne. Ce n’est pas sans rappeler les grandes entreprises de vente au détail d’Amazon ou d’Alibaba et où leurs tentaculaires vrilles ont commencé. De plus et similaire à ces géants de la technologie diversifiés, Wish a quelques autres contrefaçons à consonance gênante à considérer de manière perverse.

Du côté moins certain des choses, WISH est embourbé dans l’encre rouge. De plus, il brûle son trésor de guerre en raison de lourdes dépenses de vente et de marketing pour être compétitif. Il est peu probable que cela disparaisse de sitôt, mais ce n’est pas non plus la fin, disons tout.

Vous vous souvenez de l’époque où les ours AMZN criaient au scandale pour des transgressions similaires avec pratiquement tous les rapports trimestriels ? Mais malgré de nombreux avertissements, les tactiques et les pertes de l’entreprise n’ont pas empêché Bezos de réussir finalement. Au contraire. Alors peut-être, juste peut-être que Wish est en bonne compagnie ?

Il y a une autre similitude menaçante, du moins en surface, menaçante avec WISH, AMZN et BABA. Du côté le plus sombre, certaines des affaires notoires et fortement réduites de l’entreprise ne sont pas ce qu’elles sont censées être. WISH a été confronté à des allégations de produits contrefaits vendus à des consommateurs mondiaux par de mauvais acteurs, des marchands étrangers.

Oh la honte !!?? Encore une fois, AMZN et BABA n’ont-ils pas été confrontés à des défis similaires ? La réponse est oui. Et, comme pour ces géants de la technologie, je suppose que Wish dépassera probablement ces fausses déclarations. Appelez-moi un cynique optimiste. De plus et surtout en ce moment, sur la base du graphique des prix WISH, la représentation de l’action en tant qu’investissement baissier apparaît numérotée.

Graphique des cours mensuels de l’action WISH

Redditors et sa bande de joyeux commerçants de mèmes pourraient avoir perpétré une fraude dans certaines actions cette année. Mais les preuves sur le graphique mensuel de l’action WISH indiquent le potentiel d’un authentique rallye haussier, quelle qu’en soit la source.

Techniquement, l’action des prix de juin a façonné un très beau fond. Tout comme la paire de chandeliers qui a marqué les sommets historiques de WISH, le rallye Reddit de ce mois-ci a établi un modèle d’engloutissement modeste mais volatil. Avec un volume massif accompagnant le renversement haussier et la ligne de tendance baissière de Wish brisée au cours du processus, il existe de nombreuses preuves à l’appui que les investisseurs à vocation technique au-delà de la foule des mèmes commenceront à remarquer WISH.

Ma suggestion pour le moment est d’attendre le début des échanges en juillet. Et si WISH confirme le chandelier de juin avec des actions se négociant jusqu’à 15,18 $, l’achat d’un écart d’achat show-me-the-money de 17,50 $ / 30 $ en décembre semble bien évalué. À notre avis, cela devrait aider à éviter les modèles d’actions contrefaites, tout en profitant généreusement d’un véritable rallye McCoy d’une valeur réelle qui est plus grand que la foule de Reddit.

