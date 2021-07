WISH Stock ne sera bientôt plus un investissement rentable dans le commerce électronique

in

Comment les investisseurs doivent-ils comprendre ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) stock actuellement? Après tout, il ne semble pas que son prix soit actuellement beaucoup affecté par les taux d’intérêt à court terme. Cet intérêt à court terme a chuté rapidement et s’est établi à 5,38% le 1er juillet. Ces niveaux devraient à peine avoir un effet perceptible sur les cours des actions.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Peut-être que les investisseurs devraient alors considérer les actions WISH comme un jeu de commerce électronique qui n’est que temporairement inférieur à son introduction en bourse de décembre. Le récit serait d’ignorer que l’action WISH est inférieure aux prix de l’introduction en bourse et de se concentrer sur la hausse.

Plus probablement cependant, le jeu intelligent consiste à supposer que les cours des actions ont encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre les niveaux d’introduction en bourse. Commençons par là.

L’introduction en bourse s’est bien passée…

Les actionnaires qui sont entrés au plancher de l’introduction en bourse ont vu les prix s’apprécier de 55% au cours des 10 premières semaines. Mais tout a été presque tout en descente par la suite. Un bref pic d’intérêt à court terme au début du mois de juin a été le seul catalyseur faisant monter les prix au cours des cinq derniers mois.

Ce n’est en aucun cas un récit fort. Fondamentalement, il semblait que l’introduction en bourse était trop chère et que WISH se dirigeait vers les chiffres uniques. À l’heure actuelle, ma thèse est que le pic d’intérêt à court terme, qui s’est dissipé, envoie davantage d’investisseurs plonger dans les fondamentaux de ContextLogic.

Ils jugent si le moment est venu d’entrer à bas prix. Car même si WISH a beaucoup de problèmes, il a aussi beaucoup de place pour l’optimisme.

Cela maintient les prix stables parce qu’ils ne sont pas prêts à abandonner pour l’instant. Pour faire court, les cours des actions sont maintenant pris dans un bras de fer. Mais ils devraient redescendre lentement. C’est parce que les fondamentaux sont encore pour la plupart peu encourageants.

Pour comprendre pourquoi il suffit de regarder la présentation des résultats du premier trimestre de l’entreprise.

Revenus et pertes

Les revenus ont atteint 772 millions de dollars au premier trimestre pour ContextLogic. Comparez ces revenus au trimestre d’un an plus tôt et les choses semblent bonnes. Au premier trimestre de 2020, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 440 millions de dollars, ce qui signifie qu’il a augmenté de 75 % par rapport à l’année précédente.

Au premier trimestre de 2020, ContextLogic a subi une perte nette de 66 millions de dollars sur ces 440 millions de dollars de revenus. Étant donné que les revenus sont passés de 440 millions de dollars à 772 millions de dollars au premier trimestre de 2021, il serait logique de s’attendre à ce que la perte nette soit devenue un nombre positif.

Malheureusement, ce n’était pas le cas et la perte nette de l’entreprise est passée de 66 millions de dollars à 128 millions de dollars, même si les revenus ont augmenté de 75 %.

Non seulement ses résultats sont peu encourageants, mais ils sont aussi très volatils. La société a été partout en termes de revenus et de pertes au cours des derniers trimestres. En conséquence, il est très difficile de deviner de façon éclairée où cela va.

L’opportunité est là

WISH a certainement une énorme opportunité devant lui. Cela ne fait aucun doute. Il espère apporter une expérience d’achat mobile abordable et divertissante aux clients du monde entier.

En 2019, 63 % du marché du commerce électronique adressable total de 3 400 milliards de dollars était axé sur le mobile. D’ici 2024, le gâteau atteindra 6 300 milliards de dollars et 71 % du trafic sera basé sur le mobile. Donc, il n’y a aucun doute sur l’opportunité globale. Cependant, il y a de nombreuses raisons de douter que WISH va émerger comme un champion.

De plus, les projections de l’entreprise pour le deuxième trimestre ne sont pas très attrayantes. Il prévoit entre 715 et 730 millions de dollars de revenus et une perte d’EBITDA de 55 à 60 millions de dollars.

Ces revenus seraient inférieurs aux revenus de chacun des deux derniers trimestres. Et au deuxième trimestre de 2020, la société a affiché un EBITDA positif de 16 millions de dollars. Les investisseurs ne seront pas satisfaits lorsque cela deviendra négatif de 55 à 60 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021.

Emporter

L’action WISH devrait bientôt connaître une tendance à la baisse. Alors que de plus en plus d’investisseurs attirés par les récents titres à court terme axés sur les intérêts creusent dans les chiffres, WISH devrait stagner. Un jour, cela pourrait devenir un investissement rentable dans le commerce électronique, mais ce jour n’est pas aujourd’hui.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.