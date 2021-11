WISH Stock offre un jeu solide pour les investisseurs prudents

Dernièrement, ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) a été laissé à lui-même surchargé et baissier. Aujourd’hui, cependant, y a-t-il une chance que l’action WISH puisse devenir une marchandise plus prisée pour les investisseurs ?

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Regardons de près ce qui arrive aux actions WISH. Après, je proposerai une détermination ajustée au risque alignée sur ces conclusions.

Présentation rapide sur WISH Stock

Microsoft (NASDAQ :MSFT). Tesla (NASDAQ :TSLA). Costco (NASDAQ :COÛT). McDonalds (NYSE :MCD). Chacun d’eux sont des titans du commerce. Chaque entreprise est également un excellent exemple que l’action des investisseurs peut l’emporter seule sur les vœux pieux de manière énergique. Ils ne sont pas non plus uniques.

Les moyennes des marchés à petite capitalisation et à plus grande échelle sont à des niveaux record et affichent des gains à deux chiffres robustes en 2021.

Même les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) en tant que groupe (qui ont déraillé pendant une grande partie de l’année) sont renaissantes de leurs cendres ces dernières semaines. Cela inclut des noms comme Moteurs lucides (NASDAQ :LCID), Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI), fuboTV (NYSE :FUBO) et beaucoup plus.

Une marée montante peut sembler soulever tous les bateaux du marché boursier. Eh bien, c’est bien sûr jusqu’à ce que l’on jette un œil au stock WISH.

Les actions de ContextLogic sont en baisse de 73% depuis le début de l’année. En fait, ils ne sont qu’à 12% – un maigre 60 cents – de leur plus bas historique. Cela ne semble guère juste, non?

Tort.

L’intérêt baissier à découvert de 32% de l’action WISH ne le verra certainement pas de cette façon. Et pour être parfaitement juste, il serait difficile d’argumenter contre ceux qui parient contre les actions de ContextLogic cette année.

Des produits de qualité notoirement moins chers ou des bibelots de fantaisie ? C’est ce que l’on achète lorsqu’on achète des actions WISH.

Les risques s’aggravent un peu si l’on considère qu’une grande partie de l’offre marchande de Wish vient de Chine et qu’elle a connu des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement liés à Covid. Ses achats sont également accompagnés d’un processus de retour et de remboursement incertain. Non grâce au stock WISH, n’est-ce pas ?

Il n’en a pas toujours été ainsi.

Historique de ContextLogic avec Reddit

Pour l’argent rapide de cette année Reddit L’action crowd WISH était, à un moment donné, une opportunité d’investissement. Mais ces règles d’engagement n’ont pas grand-chose à voir avec la longévité et les perspectives commerciales de l’entreprise et tout ce qui concerne les stratagèmes à court terme.

Et pendant une courte période, le commerce a fonctionné. Brièvement.

En janvier, alors que les singes de Reddit ont commencé à se faire un nom avec des compressions exagérées GameStop (NYSE :GME) et Divertissement AMC (NYSE :AMC) en tête d’affiche, l’action WISH a réussi une hausse respectable de 80 %. Mais ces jours sont révolus depuis longtemps.

Contrairement à GME, aux actions AMC et à d’autres transactions de compression qui ont fait bon usage des coffres de guerre en espèces rafraîchis et se sont tournés vers les redressements, WISH s’est avéré une maison de douleur pour les actionnaires croyant qu’il y avait quelque chose de plus à ContextLogic.

L’encre rouge en ballon, la hausse des coûts, la forte baisse des indicateurs de croissance tchotchke comme les installations d’applications et le temps d’utilisation moyen ont conspiré contre le stock WISH et sa base de singes. Du moins pour ceux qui ont pris la peine de s’attarder sur le sombre rapport du deuxième trimestre d’août.

Le fait est que les actions étaient déjà en désordre et en baisse par rapport à leur sommet de janvier lorsque ContextLogic a fourni des résultats atroces adaptés aux ours portant des shorts dans le stock WISH. Et ces commerçants ont couru avec le rapport alors que WISH s’effondrait de plus de 20% à des plus bas historiques, tandis que les taureaux étaient envoyés emballer.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action WISH

Source : Graphiques par TradingView

Aujourd’hui et avec des actions en baisse d’environ 30% par rapport aux retombées d’août, les actions WISH ont l’aspect technique d’une marchandise bon marché que les taureaux peuvent chercher à essayer. Mais ne vous attendez pas à une réaction durable. Si vous êtes comme moi, vous regardez les affaires de Wish avec scepticisme, donc ce que je propose n’est pas un commerce à long terme.

Pourtant, un indicateur d’ours de graphique hebdomadaire stationné au large des bas de ContextLogic pourrait se transformer en un piège à ours, comme en témoigne un indicateur stochastique bien amélioré. Et la semaine prochaine, une publication des résultats meilleure que prévu ou offrant peut-être une surprise à la hausse pourrait être le déclencheur d’un rallye plus court mais significatif.

Pour ceux qui ont des comptes qui ont de l’argent alloué à des entreprises plus spéculatives, un long call de 6 $ de novembre ou de décembre de taille appropriée semble être un moyen décent de se positionner.

Si j’ai raison sur les perspectives à court terme de l’action WISH, ces contrats légèrement en dehors du cours pourraient être fermement dans le cours et offrir des bénéfices solides et à effet de levier. Et si ContextLogic fournit un authentique drapeau d’ours qui fonctionne, les taureaux n’auront pas besoin d’équipement de plongée pour survivre.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.