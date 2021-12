WISH Stock : Pour Contextlogic, les choses ne peuvent pas empirer (n’est-ce pas ?)

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) la direction a qualifié les faibles résultats du troisième trimestre publiés le 10 novembre de « progrès dans sa stratégie de redressement ».

C’était un vœu pieux bien sûr. Il ne semble pas y avoir quoi que ce soit de proche d’un retournement de situation. C’est beaucoup plus un glissement lent vers la non-pertinence alors que la valeur s’épuise lentement.

C’est vraiment tout ce que les investisseurs devraient tirer de la chute continue de la société de commerce électronique à prix réduit après l’introduction en bourse.

Grosse déception

D’une part, l’action WISH représente une opportunité potentielle d’achat à la baisse. C’est du moins une façon de caractériser le stock. Si vous voyez une «vérité» dans l’évaluation de l’entreprise il y a un an au prix d’introduction en bourse de 22 $, alors les 3,65 $ actuels par action sont trop bons pour être laissés de côté.

Mais, d’un autre côté, ContextLogic n’est en réalité qu’une entreprise en perte de vitesse, devenant rapidement une non-histoire sur le marché boursier.

La seule raison pour laquelle je pouvais l’envisager – et c’est une faible – est qu’il s’agit d’un jeu de compression court. Eh bien, en quelque sorte. Le fait est que l’intérêt à découvert pour les actions WISH se situe à 15,6% au moment où j’écris ces lignes. C’est bien en deçà du bref intérêt de bon nombre des noms de ce tracker. Pourtant, à près de 20 %, il est encore relativement élevé.

En dehors de cela, il n’y a aucun argument raisonnable en faveur de l’établissement d’un poste dans ContextLogic.

Il suffit de revenir sur les résultats du T3 pour s’en souvenir.

Résultats T3

Si quoi que ce soit, il y a un récit fort à faire pour le commerce électronique en ce moment. Nous sommes toujours au milieu de la pandémie, les consommateurs devraient donc plus que jamais faire leurs achats en ligne. Cela devrait profiter au stock WISH.

Cependant, au cours des trois mois qui se sont terminés le 30 septembre, ContextLogic a vu ses revenus baisser de 39% par rapport à la même période en 2020. Le seul point positif pour l’entreprise cette année est venu sous la forme de revenus logistiques qui ont augmenté de 101%, à 621 $. million.

Mais dans l’ensemble, ContextLogic ne s’améliore pas vraiment. Les revenus se sont à peine améliorés – seulement 3% – au cours des neuf premiers mois par rapport à la même période en 2020.

La société a maintenu le vague espoir qu’elle se réalignait vers un rebond. Cependant, la direction a noté qu’elle s’attendait à ce que les revenus du T4 soient inférieurs aux niveaux du T3 malgré le fait qu’il s’agisse de la période des fêtes. C’est vraiment la partie qui irrite les investisseurs potentiels en ce moment.

Problèmes de montage

Bien que ContextLogic ait manqué de conseils au troisième trimestre, ce n’était pas un énorme échec. Les estimations consensuelles étaient qu’il enregistrerait 372 millions de dollars de revenus au cours de la période. Il n’a manqué que de peu, enregistrant 368 millions de dollars.

Le vrai problème est de savoir à quel point les choses ont empiré après cela. La direction de ContextLogic a déclaré qu’elle anticipait moins de 368 millions de dollars au quatrième trimestre. Avant que la direction ne dise cela, les estimations consensuelles étaient que la société atteindrait 469 millions de dollars de revenus au quatrième trimestre.

C’est à peu près aussi mauvais que les choses deviennent franches. Cela a incité la société à annoncer qu’elle cherchait un remplaçant pour le PDG et fondateur Piotr Szulczewski quelques jours seulement après l’annonce des résultats du troisième trimestre.

Cette recherche continue. Mais il est difficile d’imaginer qu’un seul individu puisse reconstituer ContextLogic.

Que faire avec WISH Stock

Je pense qu’il est évident que je ne suis pas gros sur le stock WISH. Je ne crois pas en leurs produits. Je ne crois pas qu’un revirement se concrétisera.

Ce qui me surprend, c’est que ContextLogic bénéficie d’une note consensuelle de « conservation » des analystes qui le couvrent. Il est difficile d’y croire étant donné la rapidité avec laquelle l’action WISH a diminué depuis son introduction en bourse le 16 décembre 2020.

Quelques jours plus tôt, l’action WISH a bondi d’environ 15 % par ouï-dire le Reddit. Cela aussi, ne ressemble à rien des investisseurs ne devraient avoir confiance non plus.

Dans l’état actuel des choses, l’action WISH suscite peu d’intérêt. C’est bon marché, donc ça peut être séduisant car il n’a presque nulle part où aller, mais c’est une mauvaise raison de se lancer.

