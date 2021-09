WISH Stock pourrait enfin sortir de la niche

in

Il est normal de faire un vœu plein d’espoir de temps en temps. Mais lorsqu’il s’agit d’acheter ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) après les gains, les choses ne sont pas si simples. Après tout, vous devrez considérer une ou deux bougies soufflées sur le graphique boursier WISH. Cela éteint finalement toute décision d’achat pour le moment.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Voici pourquoi.

GameStop (NYSE :GME). AMC (NYSE :AMC). Newegg (NASDAQ :NEGG). La liste continue. Redditors : qu’on les aime ou qu’on les déteste, c’est une force inconstante qui a pris d’assaut Wall Street en 2021.

Le tourbillon gagne et les dégâts tout aussi fréquents sont omniprésents. Au milieu de l’intrigue se trouve l’action WISH, qui a bénéficié du statut d’action meme au cours de sa brève vie en tant que société cotée en bourse.

Cette semaine, tout est calme dans ContextLogic avec la population de singes résidents du stock.

Les mentions quotidiennes d’actions WISH s’élèvent à 38. Les cris hebdomadaires ne sont que 143 dérisoires. Mais une augmentation décente de près de 2 700 mentions mensuelles rappelle que l’activité de singe dans ces actions pourrait ne pas être terminée.

Plus récemment, le mois dernier, le nouveau venu du commerce électronique s’est accroché aux taureaux de l’action WISH après une annonce assez horrible des résultats du deuxième trimestre.

En bref, ContextLogic a enregistré une baisse des ventes plus faible que prévu de 6% par rapport à la période de l’année dernière, une augmentation en flèche et une encre rouge beaucoup plus importante que prévu de 111 millions de dollars et des coûts publicitaires en hausse.

Également moins qu’agréable, WISH a connu une forte baisse d’autres indicateurs de croissance clés tels que les installations d’applications et le temps moyen d’utilisation.

Les investisseurs n’ont pas non plus ramassé les morceaux avec une réaction d’achat aux nouvelles. Ils ont rendu les marchandises précédemment achetées alors que les actions de WISH ont chuté de près de 20% à la suite du rapport à de nouveaux plus bas.

Une partie du blâme pour les résultats lamentables pourrait être attribuée au rebond de l’activité économique et aux entreprises qui ont physiquement ouvert leurs portes au cours du trimestre. Mais Q3 ne semble pas prometteur non plus.

Les revenus de ContextLogic sont en baisse de 40% jusqu’en juillet et cela malgré un recul à l’intérieur à la suite de variantes puissantes de Covid entrant en scène.

Mais il y avait de bonnes nouvelles parmi les mauvaises. Par exemple, la direction de WISH a attribué la faiblesse du trimestre en cours au fait que l’entreprise vacille dans ses dépenses en publicité numérique alors qu’elle s’efforce d’améliorer ses opérations.

Pourtant, plutôt que d’être un haussier dans l’action WISH, je préférerais être un investisseur secondaire.

Action WISH : Graphique des prix hebdomadaires

Source : Graphiques par TradingView

Les actions de WISH sont en baisse de près de 80% par rapport à un niveau record il y a à peine sept mois. Cela a été pour le moins moche. Et il n’y a pas grand-chose à dire que cela ne puisse pas empirer.

Depuis fin juin, lorsque WISH a brièvement mis en scène une belle cassure de sa tendance baissière punitive, le titre a encore aggravé la misère des investisseurs en se faisant couper en deux et en atteignant de nouveaux plus bas.

Aujourd’hui, les actions ont formé un drapeau baissier. De façon inquiétante, la formation s’est développée sous la résistance au cours des dernières semaines après le rapport sur les bénéfices de l’action WISH.

Pourtant, avec des conditions qui semblent si sombres et sur le graphique des prix, Wish pourrait-il être une idée à contre-courant ? Ou est-ce simplement un vœu pieux ? Je ne le crois pas.

L’observation est que le sentiment manifestement médiocre de WISH et l’intérêt à court terme décent d’environ 9% pourraient transformer le modèle de drapeau d’aujourd’hui en un piège à ours, ce qui offre une hausse significative à court terme du titre.

Mais je n’appuierais pas encore sur la gâchette de Wish.

J’exigerais que le stock WISH surmonte la résistance du modèle à 7,75 $ avant d’envisager un achat. Deuxièmement, les stochastiques doivent confirmer l’action des prix avec un croisement haussier.

Si ces conditions sont remplies mais que l’intérêt short baissier de WISH de 9% gâche plutôt que d’alimenter la partie haussière, je ne resterais pas non plus trop longtemps.

En fin de compte, si les bougies en dessous du prix d’achat s’éteignent et que les investisseurs refusent de sortir, je pense que ces haussiers laissent la position ouverte à des vœux pieux et peu, voire pas de support réel.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.