WISH Stock saigne les utilisateurs mensuels alors que le monde revient à la normale

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) exploite Wish, une plate-forme de commerce électronique qui facilite les transactions entre vendeurs et acheteurs, en se concentrant sur le consommateur soucieux de son budget. Fondée par Piotr Szulczewski et Danny Zhang en 2010, cette société a connu une croissance rapide grâce à ses stratégies commerciales innovantes et sa plate-forme facile à utiliser. Cependant, en raison de problèmes de qualité sur la plate-forme et de réouvertures plus larges, les investisseurs paniquent, c’est pourquoi l’action WISH a baissé de 30% au cours des trois derniers mois.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Normalement, cela signifierait qu’il y a un avantage substantiel à exploiter. Cependant ce n’est pas toujours le cas. Le 10 novembre, ContextLogic a publié son rapport sur les résultats du troisième trimestre. Malheureusement, les tendances en matière d’utilisateurs et d’engagement ont été contraires aux attentes de Wall Street.

Pour l’ensemble de l’année 2020, les MAU ont bondi de 19% par rapport à la période de l’année dernière pour terminer à plus de 107 millions. Dans le même temps, les bénéfices de ContextLogic ont également grimpé en flèche, avec un chiffre d’affaires sans précédent de 640 millions de dollars, provenant principalement de l’activité logistique. Pour l’avenir, il s’agit d’un axe de croissance clé pour l’entreprise. En raison des fermetures à grande échelle et des expéditions en volume plus élevé, le segment s’est exceptionnellement bien comporté l’année dernière. Cependant, ContextLogic doit désormais prévoir de rendre l’entreprise plus durable à l’avenir.

Cependant, alors que l’économie rouvrait et que les restrictions sur les coronavirus se sont assouplies, ContextLogic a commencé à souffrir. Le troisième trimestre est un autre chapitre de cette histoire. ContextLogic a annoncé un trimestre difficile à venir au cours des trois derniers mois de son exercice. La compagnie maritime Wish a émis un avertissement selon lequel le prochain trimestre sera pire que celui-ci. La raison en est que le chiffre d’affaires de l’entreprise en glissement annuel au cours du dernier trimestre a chuté de 39 %, tandis que les MAU ont chuté de 40 %. Compte tenu de ces facteurs, il est préférable d’attendre un peu avant d’engager plus de capital.

Ce qui doit se passer pour un retour des actions WISH

Le déclin rapide du nombre d’utilisateurs actifs a fait chuter le stock de WISH. L’entreprise de commerce électronique dépend d’une forte croissance de son chiffre d’affaires pour faire fonctionner son modèle économique. Mais cela ne se produit pas maintenant que la pandémie est moins une préoccupation permanente pour de nombreuses personnes. La société a déclaré une perte par action de 5 cents, avec des revenus inférieurs aux estimations des analystes de 5,9 millions de dollars. Pour l’avenir, le principal problème est de réduire le taux de désabonnement. Cela est dû en partie à un recul des dépenses marketing.

Pour résoudre les problèmes de qualité qui affligent Wish, ContextLogic a décidé de détourner les fonds de son budget marketing. Bien que cela conduira à des avantages à long terme, cela aura des conséquences dramatiques à court terme. Wish n’est pas encore un nom connu et il doit continuer à dépenser de l’argent pour maintenir sa part de marché. L’action WISH est en baisse constante depuis le choc MAU du deuxième trimestre et a besoin d’un nouveau catalyseur comme une augmentation du nombre d’utilisateurs actifs mensuels ou une croissance positive des revenus pour effectuer un retour.

En dehors de cela, il y a deux autres choses que les actionnaires de WISH doivent surveiller dans les semaines à venir. Premièrement, ContextLogic change-t-il de direction en matière de dépenses marketing ? Et deuxièmement, qu’est-ce qui est fait pour résoudre les problèmes de contrôle de la qualité ? S’il y a des développements positifs à cet égard, ils serviront également de catalyseurs positifs pour la croissance.

La vision à long terme et les commerçants chinois

La plupart des commerçants de la plateforme sont chinois. Sans aucun doute, la qualité des consommateurs dans le pays a augmenté à pas de géant. Cependant, les commerçants chinois ne sont toujours pas soumis à un examen réglementaire comme le font les commerçants américains. Cela peut être difficile pour les consommateurs américains habitués à un certain niveau de qualité.

L’essor du commerce électronique chinois est un changement important pour le marché américain, car les acheteurs achètent directement auprès des fabricants et des commerçants. Souhait et sites comme AliExpress et Amazon (NASDAQ :AMZN) ont permis à davantage de vendeurs de pénétrer en Amérique où ils sont en concurrence avec des entreprises américaines qui importent elles-mêmes des marchandises de Chine. Cependant, des entreprises comme Amazon disposent d’un service de contrôle qualité efficace pour assurer un succès à long terme.

Les utilisateurs de Wish se sont plaints des produits contrefaits et contrefaits et ont déclaré que leurs demandes de remboursement avaient été ignorées après les achats. Dans le commerce de détail, la perception compte beaucoup. Pour l’avenir, il doit avoir une stratégie solide pour lancer les commerçants frauduleux et s’assurer qu’un produit de haute qualité est livré. Si ce n’est pas possible, la marque en souffrira.

Un autre problème potentiel pourrait être la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et comment cela pourrait affecter les perceptions de l’entreprise à l’avenir. L’activité réglementaire est intense entre les deux pays. Plus récemment, les deux pays cherchent à restreindre les cotations américaines des entreprises chinoises, ce qui représente une aubaine pour Hong Kong. S’il y a une réglementation plus large, cela peut finir par nuire gravement au stock de WISH.

Attendez des catalyseurs positifs avant de décider du stock WISH

En 2020, ContextLogic a connu une croissance commerciale massive en raison de la pandémie. Mais en 2021, les vents contraires se renforcent, en particulier en ce qui concerne les baisses de l’UMA, qui ont entraîné une baisse substantielle de leur valorisation au cours de l’année jusqu’à présent. En plus de cela, des inquiétudes grandissent quant à la qualité des produits. Tous ces facteurs pèsent sur le moral des investisseurs.

Par conséquent, il est préférable d’attendre et de s’assurer que Wish évolue dans la bonne direction avant d’engager plus de capital.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence.