WISH Stock se prépare-t-il à une compression massive ou à une déception totale ?

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) a été martelé de ses sommets, mais l’action WISH s’est montrée prometteuse ces derniers temps. Le 19 octobre, il a augmenté de 5,5% et le 20 octobre, il l’a suivi avec un rallye de 14%. Certes, l’action reste à plus de 80% en dessous de son plus haut historique du début de l’année. Cependant, il fait des progrès pour récupérer certaines de ces pertes. Avec un intérêt à découvert de 25 %, il est possible que l’action se prépare à une vente massivement à découvert.

Ces mouvements ne mettent pas longtemps à se matérialiser et ils peuvent apparemment sortir de nulle part. Cela dit, le revers de cette situation est également possible. C’est-à-dire une énorme déception si le stock WISH s’épuise avant même d’avoir commencé. Fondamentalement, ContextLogic fait encore défaut, mais techniquement, il y a quelques niveaux clés à connaître.

Quel est le problème avec ContextLogic ?

De nombreux investisseurs ne savent même pas ce que fait ContextLogic. La société opère en tant que société de commerce électronique mobile – Wish – sur plusieurs marchés, notamment l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. Pour la croissance que nous observons dans le commerce électronique, nous ne la voyons pas ici avec Wish.

Les attentes consensuelles prévoient une baisse de 10 % des revenus cette année. Cependant, en 2023, les estimations tablent actuellement sur une croissance des revenus de 21 %.

Cela n’aide pas que ContextLogic ne soit pas rentable, bien que l’entreprise fasse des progrès pour améliorer ses résultats. Néanmoins, en tant que plate-forme de commerce électronique, Wish ne devrait pas être si mal performant. L’action a été volatile, tout comme l’entreprise. Mais les graphiques et les fondamentaux ont effectué un changement massif en août. Le 13 août, les actions se sont creusées et ont ouvert en baisse de 26%. Alors que les taureaux tentaient de faire baisser le titre, le mal a été fait. La baisse massive est survenue après un rapport trimestriel décevant.

En fait, un analyste a même déclaré que les perspectives de l’entreprise impliquaient des « dommages importants » à son modèle commercial. Ils ont peut-être raison aussi.

Au cours du trimestre, ContextLogic n’a pas répondu aux attentes en termes de chiffre d’affaires et de résultat net, où le chiffre d’affaires de 656 millions de dollars a chuté de 6,4% par rapport à 701 millions de dollars il y a un an et a manqué les estimations consensuelles d’environ 723 millions de dollars. En d’autres termes, les analystes recherchaient une augmentation des ventes d’une année sur l’autre et la société a enregistré une baisse notable d’une année sur l’autre.

Je ne le répéterai pas, mais il y a quelques mois, j’ai également souligné que la conférence téléphonique n’offrait pas beaucoup de répit. La direction a déclaré qu’elle « s’attend à ce qu’il faille plusieurs trimestres avant que les avantages ne commencent à se matérialiser ». Si ces avantages ne se matérialisent pas, ce stock est du pain grillé.

Négocier les actions WISH

Amazon (NASDAQ :AMZN), Etsy (NASDAQ :ETSY) et Shopify (NYSE :MAGASIN). Ce sont d’excellents opérateurs en ligne. Lancer Pay Pal (NASDAQ :PYPL) dans le mix aussi si tu veux. Même eBay (NASDAQ :EBAY) peut être nommé. Mais jusqu’à présent, le stock WISH restera absent de cette liste.

Il y a un mois, j’ai écrit un article intitulé « Le stock contextuel ne vaut pas la peine d’être considéré en dessous de ce niveau clé. » Ce niveau clé est de 7,63 $ et c’est le plus bas du début de l’été à partir duquel l’action WISH a grimpé en flèche. Lorsque l’action s’est creusée le 13 août et a remonté des plus bas, elle a essayé de récupérer ce niveau et n’a pas pu. Lors d’une autre tentative de rallye en septembre, ce niveau a de nouveau rejeté ContextLogic.

Cela a conduit à une douloureuse tendance à la baisse, le titre atteignant finalement 4,61 $. Travaillant maintenant avec un plus bas plus élevé (et donc un niveau de support de tendance haussière), l’action WISH a récupéré ses moyennes mobiles à 10 et 21 jours. Cependant, il fait face à un test clé avec le niveau de 6,15 $. S’il dépasse cette marque, la moyenne mobile à 50 jours en baisse et la mesure quotidienne du VWAP (prix moyen pondéré en fonction du volume) se profilent près de 5,34 $. Maintenant, la situation est assez simple : soit l’action WISH franchit ces mesures et monte en flèche, soit elle recule.

S’il recule, voyons si les moyennes mobiles à 10 et 21 jours agissent comme support, ainsi que le support de la tendance haussière. S’ils ne le font pas, alors le plus bas de 4,61 $ reste vulnérable.

D’un autre côté, si ContextLogic dépasse la moyenne mobile de 50 jours, la zone clé de 7,63 $ est de nouveau en jeu. Bien que cela ne semble pas beaucoup, un passage à ce niveau représente environ 25 % de hausse, même après la vigueur de cette semaine.

