Wisin et Yandel annoncent la dernière tournée qu’ils feront ensemble

Après s’être revus en 2018, » les extraterrestres annoncent leur » divorce musical » et la date de leur dernière représentation, intitulée » La dernière course «

Peu de mariages musicaux ont été relancés après une séparation ; Et malgré le fait que beaucoup ont cru trouver une exception avec le retour de Wisin y Yandel en duo, les artistes urbains ont confirmé leur dernière tournée ensemble.

Wisin y Yandel, le duo latin urbain le plus transcendant, a déclaré à l’agence . qu’ils mettront fin à leur carrière en tant que groupe après près de 25 ans avec une grande tournée et un nouvel album, « La Ultima Misión », dont le premier single, « Recordar, ouvre ce jeudi sur toutes les plateformes numériques.

Mais le fait qu’ils ne chantent plus ensemble ne signifie pas qu’il en sera de même pour leurs carrières solo. Selon Juan Luis Morena – le vrai nom de Wisin – il n’a pas l’intention de se retirer de la musique.

«Je serai toujours impliqué dans la musique. Se retirer dans la musique n’arrivera jamais. Ce que je fais, c’est ce que j’aime, qui n’est pas du travail, mais quelque chose que j’aime », a mentionné Morena, ajoutant que « La dernière mission » était un travail record nécessaire pour « clore ce cycle de la bonne manière ».

Pour sa part, Yandel a affirmé que la tournée intitulée ‘The Last Race’ était organisée avant même l’arrivée de la pandémie; Désormais avec la reprise des face-à-face dans le monde et en Amérique latine, ils espèrent le réaliser en 2022 après la sortie de l’album.

« Nous préparons un cycle de haute altitude pour porter notre spectacle. L’année 2022 et le début 2023 seront de nombreux concerts dans de nouvelles villes et d’autres où nous sommes déjà allés pour partager nos succès », a indiqué l’aussi connu sous le nom de « Le survivant ».

De son côté, Llandel Veguilla -Yandel- a souligné que le single ‘Remember’ cherche, justement, à évoquer ‘Les extraterrestres’ de 1998 à nos jours. « C’était une très bonne ambiance. Nous venons avec un bon travail », a déclaré le Portoricain à propos de cette chanson, dont le clip a été produit, comment pourrait-il en être autrement, par Jessy Terrero.

Concernant l’album, tous deux ont déclaré qu’il est presque terminé et qu’il comprendra de grands interprètes de la musique dans le monde. « Nous voulons finir avec les meilleurs », a déclaré Wisin sans nommer de noms.

Il ne faut pas oublier que Wisin et Yandel sont restés dans les mémoires comme le duo urbain le plus important de l’histoire du reggaeton, depuis 1998, ils ont commencé à forger leur vaste carrière musicale avec le premier single inclus sur l’album ‘DJ Nicky, No Fear 3’ .

De plus, au cours de leurs plus de deux décennies de carrière, le duo a enregistré dix albums et remporté plusieurs prix, dont un anglo Grammy et deux Latin Grammy. Il s’est également imposé comme le groupe avec le plus grand nombre de concerts -25- au Coliseo de Puerto Rico à San Juan, le lieu principal de l’île, où ils ont marqué le jalon de huit représentations consécutives en décembre 2019 dans le cadre de leur tournée. « Côme avant la tournée ».

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=6BQObFYCfmI