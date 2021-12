Wisin et Yandel annoncent leur séparation définitive après 25 ans – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le « History Duo », Winsin et Yandel, ont annoncé leur séparation définitive lors de la tournée promotionnelle de leur nouveau single et ont déclaré que ce serait la dernière qu’ils feraient en duo.

Cependant, ce n’est pas encore la tournée finale, les chanteurs ont promis à leurs fans que l’année prochaine et début 2023 seront des années de nombreux concerts dans différents pays d’Amérique latine et du monde.

Fort de 25 ans de carrière artistique, le duo a affirmé qu’il n’y avait aucun conflit entre eux et qu’ils garderaient leur compagnie. Cependant, ils sont à un moment où les deux vont emprunter des chemins différents avec l’illusion de se revoir dans le futur.

« Nous clôturons le cycle Wisin y Yandel par respect, mais ce qui se passera plus tard, nous ne pouvons pas le contrôler car nous ne pouvons pas prédire l’avenir », a déclaré Wisin dans une interview avec le média El Sol de México.

« Je pense que nous donnons à Wisin et Yandel la dernière course. Nous avons de l’énergie, une carrière et nous verrons ce qui se passe. Nous sommes vicieux de la musique et nous allons continuer à faire de la musique », a déclaré Yandel Veguilla.

Ses adieux seront marqués par la sortie de son dernier album ‘The Last Mission’, un album sur lequel ils travaillent depuis au moins deux ans et dont la sortie est prévue pour le printemps 2022. Le matériel comprendra des ballades, des sons électroniques et des bien sûr reggaeton et beaucoup de perreo.

Le duo de musique le plus emblématique du genre urbain a sorti « Remember », le premier single faisant partie de cette dernière œuvre, le 3 décembre.