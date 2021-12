Wisin et Yandel annoncent qu’ils mettent un terme à leur carrière en duo

Les chanteurs portoricains Wisin et Yandel, qui forment un duo depuis près de 25 ans, ont annoncé qu’ils allaient séparer leurs carrières musicales. Les artistes espérant sortir leur album « The Last Mission » en 2022 et lors de la tournée promotionnelle de leur nouveau single, ont déclaré que cette tournée sera leur dernière en duo. De cette façon, tous deux veulent clore un cycle qui les a reconnus dans le monde entier au sein de la musique du genre urbain.

Tout est prêt pour le retour de Wisin y Yandel