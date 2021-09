WiT-ACE lance Wocademy en ligne – The Financial Express

Après des affirmations auprès des entreprises, les offres du Wodemy sont désormais disponibles en numérique via la plateforme WiT-ACE.

WiT-ACE—Women in Technology-Accelerated Career Experience for Women—a lancé la version en ligne de la Wocademy (une plateforme edtech offrant aux femmes des opportunités d’apprentissage dans les écosystèmes de formation et de mentorat). Après une recherche approfondie menée par le WiT-ACE sur la façon dont les femmes apprennent et le soutien recherché par elles pour les compétences, la Wocademy a été lancée en tant que pilote au début de 2021 et a jusqu’à présent dispensé plus de 650 sessions de formation et de mentorat à plus de 1 800 femmes professionnelles. pour des organisations comme Mindtree, NICE, DBS, Akamai, WEP, WhatsApp, IBM et Fiserv.

Après de nouvelles affirmations auprès des entreprises, les offres de Wodemy sont désormais disponibles sous forme numérique via la plate-forme WiT-ACE.

La Wocademy Online propose plus de 100 programmes d’auto-formation ainsi que des programmes en direct dirigés par un instructeur, axés sur l’amélioration de soi, l’habilitation des étapes de la vie ainsi que des mises à niveau des compétences fonctionnelles et techniques pour les femmes professionnelles cherchant à passer à un poste de direction, retournant au travail après une pause ou à la recherche d’un changement de carrière. “Les programmes sont conçus dans le but de rendre leur cheminement vers la salle de réunion beaucoup plus facile”, a déclaré le WiT-ACE dans un communiqué.

En plus d’offrir ses programmes exclusifs qui répondent aux défis et aux besoins propres aux femmes lorsqu’elles traversent différentes étapes de leur vie, le WiT-ACE s’est également associé à des plateformes d’apprentissage comme Knolskape, Imarticus, Momenta, Humanlinks et Glow pour offrir un plus large gamme d’opportunités d’apprentissage et de compétences via Wocademy Online.

Anuranjita Kumar, fondateur et PDG de WiT-ACE, a déclaré : « Grâce à la Wocademy, nous ne visons pas seulement à recycler ou à perfectionner les femmes, mais aussi à les préparer à choisir leur propre cheminement de carrière sans compromis injustifiés. La Wocademy est conçue pour créer un parcours d’apprentissage immersif pour les individus et les entreprises, du point de vue d’un praticien, en mettant l’accent sur la cartographie des compétences, la planification de la relève et le développement des capacités.

La Wocademy Online propose des programmes dans trois grandes catégories de compétences techniques, de compétences générales et de compétences fonctionnelles. Les compétences techniques incluent l’IA, la blockchain, le big data, la cybersécurité et l’IoT, entre autres, tandis que les compétences générales se concentrent sur le leadership et le développement des compétences personnelles. Les compétences fonctionnelles incluent la gestion de projet, la gestion de produit, le marketing numérique et la gestion stratégique, entre autres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.