Witch Queen changera beaucoup Destiny 2 au cours de l’année 5

Image : Bungie

Destiny 2: The Witch Queen est encore dans six mois, mais cela ressemble déjà à l’une des mises à jour les plus ambitieuses du jeu à ce jour. Au cours des deux dernières semaines, Bungie a fait la lumière sur la prochaine extension annuelle et les vastes changements qu’elle apportera, de la fabrication d’armes aux sous-classes révisées. Lors de son lancement en février prochain, les joueurs pourraient finir par rencontrer une version très différente du jeu.

Alors que Bungie a révélé beaucoup de choses sur Witch Queen dans sa grande vitrine Destiny 2 la semaine dernière, il a également révélé plus de détails dans une série d’interviews et d’articles de blog publiés depuis. Les joueurs ont toujours faim de plus de contenu – plus d’histoire, plus de missions, plus de butin – mais le studio promet également de changer fondamentalement le gameplay sous-jacent de Destiny de nouvelles manières.

Bungie a recruté du personnel. L’ancien directeur de Destiny, Luke Smith, supervise désormais la croissance continue de l’ensemble de la franchise. De grands projets se préparent et c’est une période particulièrement excitante pour le tireur de butin tentaculaire. Voici un aperçu de tout ce que nous savions déjà ainsi que de ce qui a été élaboré plus récemment.

La campagne de Witch Queen ajoute un tout nouvel univers

La reine sorcière Savathûn est un dieu de la ruche, et les dieux de la ruche ont des mondes du trône, des univers de poche qu’ils créent pour cacher leur pouvoir. cathédrales, et l’un de ces extraterrestres géants et mystérieux de la pyramide noire. Un nouveau mode campagne légendaire permettra aux joueurs d’explorer cet endroit avec une difficulté plus difficile qui s’adapte à la taille de leur escouade et accorde de meilleures récompenses.

Image : Bungie

Les ennemis dans le Monde du Trône de Savathûn ? Hive Guardians, un nouveau type d’ennemi qui peut utiliser des capacités de sous-classe légères qui reflètent celles des gardiens des joueurs. Ces Hive Guardians lanceront des grenades de suivi familières et pourront même lancer des supers. Ils auront également des fantômes qui les ravivent après un court laps de temps s’ils ne sont pas détruits rapidement.

“Nous voulons que vous ayez l’impression que vous vous battez contre vous”, a déclaré le directeur du jeu Joe Blackburn à JeuxServer. « Nous voulons que vous ayez l’impression que vous combattez quelque chose que vous comprenez. Les règles du jeu ont été nivelées de plusieurs manières intéressantes. »

Destiny 2 n’a pas eu de nouvelle race extraterrestre depuis que l’extension Forsaken de 2018 a introduit le Scorch. Depuis, il y a eu de nouveaux types d’ennemis et des variations par rapport aux ennemis existants, mais rien n’a autant modifié les rencontres de combat que les Hive Guardians ne semblent le faire.

Image : Bungie

Bungie vise également à rendre la campagne plus substantielle, à égalité avec des choses comme Halo, Titanfall et les jeux Doom modernes. « Dans nos deux dernières sorties, la campagne a connu de bons moments, mais on avait souvent l’impression que dès qu’elle avait commencé, c’était fini. C’est donc l’une des choses que, en termes de rythme, nous savions que nous voulions corriger », a déclaré Blackburn à PC Gamer. Bien qu’il ne soit pas clair si cela signifie que la campagne de Witch Queen sera plus longue que celles des extensions précédentes, il semble que les missions auront plus de rides de gameplay et d’exploration, un peu comme celles de Expunge et Shattered Realm.

Comment la fabrication d’armes fonctionnera

Bungie a lentement poussé Destiny 2 vers plus de personnalisation au fil des ans. La ménagerie de Season of Opulence permet aux joueurs de chercher des butins spécifiques. Season of the Hunt a donné aux joueurs plus de contrôle sur les avantages de leur butin. Witch Queen ira encore plus loin avec la fabrication d’armes.

Nous n’avons toujours pas beaucoup de détails, mais dans la révélation originale de Witch Queen, Bungie a dit que ce serait “basé sur le combat”, et Blackburn a dit à JeuxServer que ce serait un “nouveau système, à partir de zéro”.

Il a un peu développé dans une interview avec PC Gamer, comparant la fabrication d’armes à la recherche d’une recette d’avantages possibles avant de commencer à cuisiner. “Et nous voulons que vous vous sentiez comme si vous aviez fait un voyage pour y arriver”, a déclaré Blackburn. « Parce qu’au moment où vous serez en mesure de faire le jet de dieu exact, vous aurez la possibilité de créer toutes les versions de cette arme que vous voulez. Il s’agit donc vraiment d’une longue poursuite avec une arme.

Image : Bungie

Il semble que ce nouveau système réduira également l’encombrement dans les coffres des joueurs en ne les forçant pas à gérer des doublons sous-optimaux d’équipement jusqu’à ce qu’ils obtiennent enfin le rouleau de dieu d’avantage basé sur RNG qu’ils recherchaient.

Le Glaive, un nouveau type d’arme secondaire qui sera introduit en même temps, sera exclusif au nouveau système d’artisanat et semblera également compléter la façon dont les Hive Guardians changent le combat. De la façon dont Blackburn l’a décrit à Polygon, un joueur peut faire éclater le pouvoir du bouclier du Glaive pour se rapprocher et tuer un fantôme, tout en étant capable de poignarder les ennemis même lorsqu’il n’a plus de munitions. Le directeur du jeu Destiny a également laissé entendre que les joueurs pourraient personnaliser le Glaive en choisissant des avantages spécifiques comme Swashbuckler pendant le processus de fabrication.

Les sous-classes légères de Destiny 2 font peau neuve

Depuis le lancement de Destiny 2, les joueurs ont largement joué avec la même boîte à outils en ce qui concerne leurs capacités de sous-classe légère. De nouveaux supers ont élargi leur arsenal dans Forsaken. Beyond Light a ajouté une nouvelle sous-classe “Dark” appelée Stasis, qui était un favori instantané en partie parce qu’elle était tellement maîtrisée.

Dans Witch Queen, les sous-classes Solar, Arc et Void existantes bénéficieront également du traitement Stasis. À savoir, les arbres existants seront transformés en un système Fragment/Aspect qui offre aux joueurs plus de liberté pour mélanger et assortir les capacités et les augmenter pour créer des chargements plus uniques. Par exemple, Void Warlocks obtiendra un projectile de mêlée Pocket Singularity qui poussera les ennemis hors de leur couverture, et un aspect Child of the Old Gods qu’ils peuvent équiper pour invoquer un trou noir sensible qui consomme les cibles et vous donne leur santé. Tout cela semble incroyable.

Image : Bungie

Alors que certaines capacités, comme les supers, seront transférées à ce nouveau système, d’autres ne le seront pas ou seront retravaillées au-delà de la reconnaissance. “Certaines de nos mêlées dans certains de ces [existing] arbres, et certains de nos passifs n’étaient pas aussi excitants », a déclaré Blackburn à JeuxServer. “Certains d’entre eux c’est comme ‘ouais, c’est OK [to lose],’ nous savions que c’était de toute façon un point faible de l’arbre.

La bonne nouvelle est que, contrairement à l’ajout de Stasis à Beyond Light, il n’y aura pas de série de quêtes ardue et fastidieuse pour gagner les nouvelles versions Fragment/Aspect des anciennes capacités. Les sous-classes de lumière seront également retravaillées tout au long de l’année, en commençant par Void, suivie par Arc et Solar au cours des saisons suivantes.

Et bien qu’une nouvelle sous-classe des ténèbres ne soit malheureusement pas dans les cartes pour Witch Queen, Bungie a confirmé qu’elle travaillait sur la suivante. Peut-être sera-t-il prêt à temps pour Light Fall, l’extension actuellement prévue pour 2023.

Une tonne de petits et grands raids sont en route

Les raids et les donjons (versions plus courtes et à trois personnes des raids) sont les joyaux de la couronne de toute nouvelle mise à jour. Le donjon des prophéties a été ajouté il y a plus d’un an dans la saison des arrivées et reste l’une des choses les plus amusantes et gratifiantes du jeu. Comme l’a souligné Ryan Gilliam de Polygon la semaine dernière, la plus grande nouvelle de Bungie est peut-être que Destiny 2 est désormais sur le point d’avoir un nouveau raid ou un nouveau donjon tous les trois mois environ.

Cela commence par un nouveau donjon à venir en décembre dans le cadre du pack 30e anniversaire de Bungie. Deux autres sont en cours au cours de l’année 5 qui commence officiellement lorsque Witch Queen est mis en ligne, ainsi qu’un nouveau raid basé sur le conflit avec Savathûn. Bungie retravaille également un raid plus ancien qui reviendra au cours de cette période, de la même manière que Vault of Glass, le tout premier raid de la série, est revenu plus tôt cette année avec de nouveaux rebondissements.

Image : Bungie

Cette nouvelle cadence arrivera parallèlement à une rotation des activités de fin de jeu plus rationalisée, a récemment rapporté Polygon. L’objectif sera de faire en sorte que le dernier donjon et le dernier raid, ainsi qu’une ancienne version de ces activités, récompensent l’équipement le plus puissant. On ne sait pas si cela signifie que les raids plus anciens et leur équipement seront officiellement retirés du jeu, comme cela s’est produit l’année dernière avec Beyond Light, ou simplement relégués à l’arrière-plan mais toujours disponibles pour que les purs et durs continuent à courir. L’une des choses qui maintiennent actuellement le donjon Prophecy si frais est le retour des anciens équipements Trials of the Nine qui ne peuvent être cultivés que là-bas.

L’ancien raid Destiny qui reviendra pendant Witch Queen est également toujours secret, bien que Blackburn ait déclaré à PC Gamer que ce serait “un banger”, ce qui laisse supposer que ce sera King’s Fall ou Wrath of the Machine. Polygon a également laissé entendre que des versions spéciales d’équipement de raid, y compris une armure brillante, pourraient également potentiellement revenir du premier Destiny.

Witch Queen n’est qu’à mi-chemin

Lorsqu’il a été initialement révélé l’été dernier, Bungie a présenté The Witch Queen comme deuxième acte d’une trilogie Destiny sur la lumière et les ténèbres qui démarrent avec Beyond Light. La semaine dernière, il a annoncé qu’il prolongerait cette saga avec un quatrième et dernier versement visant 2024 appelé The Final Shape. Pourquoi le changement ? Pour faire court : Bungie s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas compresser l’histoire qu’il voulait raconter dans une seule extension de plus.

“Il est très important pour nous que cette saga n’ait pas l’impression de se terminer en une seule extension”, a déclaré Blackburn à PC Gamer. « Vous savez, une belle campagne rapide et rapide, puis à la prochaine chose. Et nous avons donc fait beaucoup plus de travail narratif que je ne le pense jamais pour tracer la feuille de route et nous assurer que nous savons combien de choses nous devons mettre en place.

La forme finale conclura officiellement le plan de 10 ans pour Destiny depuis son lancement, mais bien sûr, le jeu continuera après cela. Reste à savoir si cela continuera dans le cadre de Destiny 2 ou dans une suite.