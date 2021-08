Witch Queen révèle l’heure, le teaser et quand elle sortira

in

L’heure de la révélation de Destiny 2 Witch Queen est arrivée et Bungie a publié un teaser littéralement énorme pour exciter tout le monde.

Ce fut une excellente année pour les fans de grandes femmes puisque Lady D a commencé avec Resident Evil Village et Savathun poursuit la tendance en se tenant à 21 pieds. Elle n’arrivera pas avant un moment, mais le bref aperçu de Bungie a extrêmement excité les fans.

La vitrine d’aujourd’hui commence avant le début de la saison des perdus, et elle devrait nous en dire plus sur la géante couronnée aux épaulettes hérissées.

DESTIN 2: Heure de début de la saison 15 et informations sur le jeu croisé Destiny 2: The Witch Queen | Bande-annonce

BridTV

4447

Destin 2 : la reine sorcière | Bande-annonce

850531

850531

centre

13872

À quelle heure commence la révélation de Destiny 2 Witch Queen?

La date de sortie et l’heure de début de la vitrine de révélation de Destiny 2 Witch Queen sont 09h00 PT, 12h00 ET et 17h00 BST le 24 août.

Vous ne pourrez regarder le flux en direct que sur la chaîne Twitch officielle de Bungie. Cependant, toutes les bandes-annonces et autres séquences importantes telles que le gameplay doivent être téléchargées sur YouTube peu de temps après.

Le site officiel de l’événement a l’aperçu suivant :

« Sept ans de Destin nous ont conduits ici – au précipice d’une aventure comme nous n’en avons jamais connue auparavant. Rejoignez-nous et commencez à comprendre ce qui nous attend. Survivrez-vous à la vérité ?

Taquin

Bungie a mis en ligne un très court teaser de Savathun. Cela ne dure que 16 secondes, mais cela nous donne un puissant aperçu de la géante.

On la voit marcher sur une planète inondée jonchée de cadavres, et elle dit que «la vérité peut être une chose amusante». Sa voix est étonnamment élégante pour un titan de sa taille, mais elle apparaît toujours à la fois menaçante et effrayante.

Son design avait déjà été divulgué, mais – sans aucun autre spoiler – le teaser confirme son énorme couronne et ses épaules hérissées. On ne sait pas grand-chose sur Savathun, mais nous devrions en apprendre davantage sur elle lors de la présentation d’aujourd’hui.

Quand sort la reine des sorcières dans Destiny 2 ?

La reine des sorcières sortira dans Destiny 2 au début de 2022.

Elle devait initialement être lancée à l’automne, mais elle a été retardée jusqu’aux premiers mois de l’année prochaine. Quant à savoir pourquoi elle a été reportée, le site Web de Bungie indique qu’il y avait trois raisons importantes.

La première est qu’elle représente une évolution importante dans l’histoire en cours du jeu, ce qui signifie qu’ils ont besoin de plus de temps pour s’assurer de bien faire les choses. Deuxièmement, ils veulent passer plus de temps à améliorer les bases systémiques du jeu en mettant à jour les armes et en ajoutant un jeu croisé.

La dernière raison est que Bungie veut s’occuper de la santé de son équipe de développement. La pandémie éloignant la plupart du personnel du bureau, il a été décidé que du temps supplémentaire aiderait les développeurs à mieux gérer la charge de travail et à livrer un chapitre qui ne soit pas précipité.

Dans d’autres nouvelles, Destiny 2: Witch Queen révèle l’heure, le teaser et quand elle sortira