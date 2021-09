Witcher Saison 3 confirmée et plus de spin-offs en préparation

Capture d’écran : CD Projekt Red / Kotaku

Netflix continue d’étendre The Witcher en une franchise géante, annonçant aujourd’hui que l’émission principale avec Henry Cavill obtient une troisième saison, tout en annonçant également un deuxième film d’animation et, curieusement, un spin-off destiné aux enfants et aux familles. Le géant du streaming a également publié de nouvelles images de la deuxième saison de Witcher.

La prochaine saison de Le sorceleur arrivera sur Netflix le 17 décembre. L’émission a été créée pour la première fois en décembre 2019, les fans du chasseur de monstres Geralt ont donc attendu assez longtemps. Mais pendant que vous attendez la nouvelle saison, découvrez ces nouveaux extraits que Netflix a diffusés aujourd’hui lors de Tudum, son grand événement de fans en ligne.

Même si la nouvelle saison n’a pas encore frappé Netflix, la société a également annoncé aujourd’hui qu’elle avait déjà renouvelé l’émission populaire pour une troisième saison. Considérez combien de temps il a fallu pour obtenir cette saison, je m’attends à ce que le prochain chapitre de The Witcher atteigne environ 2045.

Les nouveaux membres de la distribution cette saison incluent Simon Callow, Adjoa Andoh, Graham McTavish, Cassie Clare, Chris Fulton et d’autres, que nous rencontrerons tous le 17 décembre au retour de The Witcher.

Suite au succès de la première préquelle animée de Netflix à The Witcher—Le cauchemar du loup—le streamer a confirmé qu’un nouveau film d’animation se déroulant dans le vers de Witcher en pleine expansion est en cours de développement. Aucun détail sur l’intrigue n’a été partagé.

G/O Media peut toucher une commission

L’annonce la plus étrange et la plus inattendue aujourd’hui était que la nouvelle d’une nouvelle série “enfants et famille” se déroulant dans le monde de Witcher était également prévue. J’ai beaucoup de questions. Sera-ce une aventure amusante et animée avec des animaux parlants et des sections musicales ? Attendez, j’aimerais vraiment regarder ça. En plus, je suis toujours fan de l’étrange phénomène du “film mature/show-gets-kid-focused-spin-off” comme la série animée Robocop.

Oh et enfin, Netflix a montré de nouvelles images dans les coulisses d’une autre série préquelle de Witcher, bien que celle-ci soit en direct. Cette nouvelle émission, Witcher: Blood Origin, se déroule bien au-delà des événements vus dans la préquelle de l’anime qui a fait ses débuts le mois dernier.

Si vous êtes un fan de The Witcher, il semble que vous ayez des années de contenu pour vous enthousiasmer. Peut-être trop de nouveau contenu ? Peut-être. Mais pouvons-nous vraiment en avoir assez de grogner Geralt? (Encore une fois… peut-être.)