Witcher Season 2 livre la bande-annonce de la prochaine série Netflix Blood Origin

La saison 2 de The Witcher est arrivée sur Netflix, et une scène post-crédits dans l’épisode final jette un premier regard surprise sur la prochaine série prequel The Witcher: Blood Origin. Au moment d’écrire ces lignes, cette scène n’est actuellement visible que via Netflix.

Situé des milliers d’années avant les aventures de Geralt, Ciri et Yennefer dans l’émission principale Witcher, l’aperçu rapide de Blood Origin qui nous est donné présente un trio d’elfes joué par Michelle Yeoh dans le rôle de l’elfe de l’épée Scian, Sophia Brown dans le rôle d’Éile , un « guerrier d’élite doté de la voix d’une déesse » et Laurence O’Fuarain dans le rôle du guerrier Fjall. Le reste de la distribution comprend Mirren Mack comme Merwyn, Lenny Henry comme Balor, Jacob Collins comme Eredin, Lizzie Annis comme Zacaré, Huw Novelli comme Callan « Brother Death », Francesca Mills comme Meldof, Amy Murray comme Fenrik, Nathaniel Curtis comme Brían, Zach Wyatt dans le rôle de Syndril et Dylan Moran dans celui d’Uthrok One-Nut.

Le teaser ne révèle pas de date de sortie pour la série, mais Netflix a récemment annoncé que la série est attendue pour 2022. Comme le titre l’indique, Blood Origin racontera l’histoire de « l’origine du tout premier Witcher et des événements qui ont conduire à la « conjonction des sphères », lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire qu’un. »

Le rôle de Yeoh dans le prochain « film d’action interdimensionnel » Everything Everywhere All At Once a également été présenté dans une bande-annonce récemment publiée. Ce film, sorti par A24, sortira en salles le 25 mars 2022.