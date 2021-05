‘With Teeth’: Nine Inch Nails “Bristle And Slam” en 2005 n ° 1

Ongles de neuf pouces les fans ont peut-être dû endurer une attente de cinq ans et demi du groupe troisième album studio The Fragile en 1999 au quatrième, With Teeth, en 2005. Mais le résultat net était le même: un album en tête des charts. Le nouvel ensemble, produit par Trent Reznor et Alan Moulder, est allé directement au sommet du Billboard 200 le 21 mai 2005.

With Teeth s’est vendu à plus de 270 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine. C’était une augmentation substantielle par rapport au nombre déjà impressionnant d’ouverture de 228 000 de son prédécesseur. L’album a pris le relais lors de l’enquête menée par Devils & Dust de Bruce Springsteen et a servi de document sur la situation personnelle du chanteur et compositeur Trent Reznor pendant sa création. Une fois de plus, ses thèmes de dépendance et de récupération ont fortement retenti auprès des adeptes de NIN. L’album a duré 43 semaines sur le palmarès et n’a pris que deux mois après sa sortie pour être certifié or par l’organisme commercial RIAA.

“The Hand That Feeds” a été une excellente chanson d’ouverture pour l’album, sautant directement dans le Top 10 du Royaume-Uni et le Top 40 des États-Unis. Il est passé au n ° 1 du palmarès Modern Rock Tracks de Billboard et, de manière impressionnante, les deux suivants l’ont fait de manière impressionnante. accentuation des pistes de l’ensemble, «Only» et «Every Day Is Exactly The Same».

Hérissé et claquant

Les critiques étaient généralement optimistes à propos de With Teeth, un peu plus que le magazine Stylus, qui l’a décrit comme «actuel mais déjà potentiellement classique». E! Online a parlé de ses «coups de poing intestinaux sombres, effrayants et paranoïaques», tandis que le New York Times a observé que «presque toutes les chansons se hérissent et claquent».

Entertainment Weekly, quant à lui, a fait une observation poignante: «Reznor semble avoir finalement compris qu’écouter un album de NIN ne devrait pas être aussi tortueux que l’agonie artistique qui a eu lieu dans sa création.»

