Wither Taliban – Un visage accommodant ou ?

Des gens se rassemblent devant l’aéroport de Kaboul, en Afghanistan, le 16 août 2021, sur cette image fixe tirée d’une vidéo. (Source de la photo : .)

Par Amb Anil Trigunayat

Hier, lors d’une conférence exceptionnellement longue, le porte-parole des talibans Zabinullah Muajhid s’est efforcé de convaincre la communauté internationale et les Afghans effrayés qu’ils n’avaient rien à craindre et qu’apparemment la vie ira comme elle est dans les contours des principes islamiques et de la charia, en particulier pour les des femmes qu’il a invitées à reprendre le travail et à faire partie des structures de gouvernance . Les talibans ont également déclaré l’amnistie pour tous ceux qui ont travaillé avec les Américains ou avec les gouvernements précédents. Il a également répété à plusieurs reprises que les talibans n’autoriseraient aucune activité terroriste contre un pays d’Afghanistan. Cela semble très bien, mais seul le temps nous le dira, car dans ce cas, il existe une histoire désagréable de torture, d’exécutions et de soumissions de femmes à la non-existence virtuelle. Cela était clair lorsque le CSNU, lors de ses deux réunions précipitées, a demandé aux talibans de garantir les droits humains, en particulier ceux des femmes, une action crédible contre le terrorisme et un gouvernement inclusif. Il coche toutes les cases, mais le jury ne sait pas si, à deux décennies d’intervalle, Taliban 2.0 est différent de Taliban 1.0.

Les talibans à la surface ont changé et sont devenus avertis des médias et utilisent les nouveaux outils de communication pour créer et transmettre des récits efficaces à la communauté mondiale sceptique qui ne l’achète pas encore. En Inde, on a vu le porte-parole des talibans Suhail Shahin (probablement le prochain FM) parler en hindi/ourdou beaucoup plus que jamais, disant à l’Inde de rester neutre tout en répétant la même ligne sur d’autres questions. Eh bien, selon les rapports et les scènes indisciplinées à l’aéroport Hamid Karzai, alors que le désespoir et le découragement sont là pour tout le monde, certains suggèrent également que les talibans sont prudents et quelque peu accessibles aux Afghans essayant de les rassurer. Dans un gouvernement intérimaire inclusif, plusieurs canaux de discussions sont en cours au Qatar, au Pakistan et en Afghanistan. Des pourparlers sont en cours avec AbdullahAbdullah (PDG qui n’a tout simplement pas aimé l’imposition d’un Achraf Ghani en fuite), Hamid Karzai- qui a posté sa photo avec ses enfants le jour où les talibans sont entrés à Kaboul et même Hekmatyar et Ismael Khan -les généraux et d’autres même comme l’ancien vice-président Amrullah Saleh revendique le trône afghan inexistant en invoquant des dispositions constitutionnelles et en prétendant se battre pour sa position constitutionnelle. Mais qui s’en soucie ? Les talibans triomphants sont ceux que le monde cherche à affronter.

Le Pakistan a été la pépinière des dirigeants talibans et, par conséquent, le Premier ministre Imran Khan, affectueusement appelé dans son pays « Taliban Khan », a salué la victoire des talibans comme « briser les chaînes de l’esclavage ». Il ne fait aucun doute que la quête de profondeur stratégique d’Islamabad en Afghanistan reste une entreprise qu’il poursuivra puisqu’elle garantit sa pertinence continue pour les puissances qui sont ou seront à l’avenir. Mais il aura ses propres défis de talibanisation à travers la ligne Durand entre autres. Pour l’instant, la Chine et la Russie sont également heureuses de se joindre à nous.

Mikhaïl Gorbatchev, premier président russe, qui avait qualifié l’invasion soviétique de l’Afghanistan d’erreur politique qui a accéléré la fin du monde pour l’Union soviétique, a déclaré à Ria Novosti que l’OTAN et les Américains n’avaient aucune chance de succès car pondent l’exagération d’une menace et des idées géopolitiques mal définies. À cela se sont ajoutées des tentatives irréalistes de démocratiser une société composée de nombreuses tribus ». Mais des années plus tard, les Russes ont non seulement rattrapé les talibans, mais sont devenus favoris. Alors que de nombreuses autres missions dont celle de l’Inde ont été évacuées rapidement, l’ambassade de Russie est protégée par les talibans car elle apparaît comme un interlocuteur politique majeur dans la région. Le mérite en revient en effet à mon ami Zamir Kabulov, envoyé spécial du Kremlin, qui a affirmé à juste titre « Ce n’est pas pour rien que nous avons établi des contacts avec le mouvement taliban depuis sept ans ». L’Iran a également changé de voie et Moscou envisage également que Téhéran joue un rôle plus important et, éventuellement, l’Inde. Les intérêts géopolitiques de la Russie en Asie centrale, en Eurasie et les inquiétudes concernant les flux de drogue de longue date affectant les jeunes et pour tempérer l’influence croissante de la Chine dans son arrière-cour la maintiendront sur un crescendo plus élevé dans la région et sur la scène internationale et multilatérale. Il pourrait être l’un des premiers à reconnaître le nouveau gouvernement intérimaire même s’il dit qu’il n’est pas pressé. Pendant ce temps, la troïka originale des États-Unis, de la Russie et de la Chine reste de concert alors que le secrétaire d’État Blinken s’est entretenu avec ses homologues sur la stabilité et les préoccupations humanitaires en Afghanistan.

Après leur sortie précipitée, irresponsable et ignominieuse sur laquelle finiront par écrire de nombreux livres, les États-Unis soutiennent qu’ils ne reconnaîtront le gouvernement taliban que s’il respecte les droits des femmes et évitent les mouvements extrémistes tels qu’Al-Qaïda. Cela sera discutable car eux et de nombreux autres groupes terroristes basés à Pak sont bien ancrés dans le pays déchiré par la guerre. Mais les talibans étaient déjà légitimés lorsque « l’accord de Doha » a été attribué par l’administration Trump, sans parler des pourparlers prolongés. Jusqu’à présent, les talibans ont assuré la protection et le passage en toute sécurité aux étrangers et aux diplomates et en théorie aux Afghans, car ils contrôlent tous les postes de contrôle frontaliers. Les États-Unis espèrent travailler dans les contours de leur nouveau Quartet avec le Pakistan, l’Afghanistan et l’Ouzbékistan.

La Chine serait le plus grand gagnant dans l’affaire car elle a eu ses troïkas avec l’Afghanistan et le Pakistan et vient d’accueillir la délégation des talibans dirigée par le mollah Abdul Ghani Baradar qui devrait être le prochain chef du gouvernement. La Chine n’a pas non plus déplacé son ambassade et son ministère des Affaires étrangères a déclaré : « La situation en Afghanistan a changé et la Chine respecte la volonté et le choix des peuples afghans ». La Chine suivra de près la situation et aidera l’Afghanistan à investir dans le contexte de la CPEC et de la BRI, même si elle a obtenu des talibans l’assurance de ne pas permettre aux Ouïghours afghans et au Turkestan Movement de nuire à ses intérêts au Xinjiang. Tehreek e Taliban Pakistan (TTP) est également sa principale préoccupation pour les projets du CPEC au Baloutchistan. Mais les talibans n’étant pas un monolithe peuvent avoir leurs propres limites pour contenir d’autres groupes et activités terroristes.

Les pays de la région ne peuvent pas éviter la chute de l’Afghanistan stratégique. L’Arabie saoudite, qui était au départ un partisan des moudjahidin, a exprimé l’espoir que la situation se stabilise en assurant que « le royaume se tient aux choix que le peuple afghan fait sans ingérence, sur la base des nobles principes de l’islam…, le royaume d’Arabie saoudite espère que le mouvement taliban et toutes les parties afghanes travailleront pour préserver la sécurité, la stabilité, les vies et les biens ». Le Qatar, qui abrite un bureau taliban depuis 2013, a été à l’avant-garde des négociations entre les talibans et le gouvernement afghan ainsi qu’entre les et les talibans et travaille maintenant en étroite collaboration pour raffermir un gouvernement de transition. Comme il abrite la plus grande base américaine, il joue également, avec le Koweït, un rôle important dans les évacuations d’Américains et d’autres. Bahreïn, le président du CCG, discute avec d’autres pays membres pour une voie à suivre. Oman, majoritairement neutre, a permis à un Achraf Ghani en fuite et à son entourage de passer en toute sécurité car le Tadjikistan voisin a refusé de laisser son avion atterrir de peur qu’il n’encoure le mécontentement des talibans. Israël a exprimé ses inquiétudes quant à la montée de l’extrémisme avec l’arrivée des talibans.

L’Inde, en tant que président actuel du Conseil de sécurité des Nations Unies, a convoqué deux réunions pour discuter de l’Afghanistan et toutes les questions pertinentes ont été abordées au fur et à mesure que la situation évolue et qu’elle sécurise son ressortissant hors d’Afghanistan. Même si les talibans n’ont aucun problème avec l’Inde directement et ont été quelque peu positifs sur les problèmes de J&K et de terrorisme, etc., les desseins vicieux et l’intention du Pakistan seront un spoiler comme la dernière fois. Les talibans apprécient l’aide au développement de l’Inde et ne sont pas opposés à ce qu’elle se poursuive même s’ils se tourneront encore plus vers la Chine et d’autres, qui ont obtenu l’avantage précoce de la géoéconomie régionale.

Eh bien, le temps nous le dira, et la patience stratégique est le mot à la mode de nos jours. Nous devons également jouer notre rôle dans les efforts de secours humanitaire et les dispositions visant à aider le peuple afghan au niveau bilatéral ou par le biais des Nations Unies ou d’autres efforts régionaux. Cependant, nous devrons être agiles dans nos réponses et nos ouvertures, si une opportunité se présente.

(L’auteur est ancien ambassadeur de l’Inde en Jordanie, en Libye et à Malte et rotarien et actuellement président de la chambre de commerce MIICCIA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.