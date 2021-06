Within Temptation annonce l’événement immersif ‘The Aftermath’ et le single ‘Shed My Skin’

Centrale hollandaise WITHIN TEMPTATION a annoncé un événement immersif spectaculaire, “The Aftermath – Un spectacle dans une réalité virtuelle”, qui combinera musique et technologie de pointe pour créer un événement hors du commun comme aucun autre.

Frontwoman Sharon Den Adel commente: «Pendant toute la pandémie, nous n’avions pas envie de faire un livestream. La magie de voir et d’entendre un groupe se produire en direct – combinée à l’énergie de la foule – est quelque chose que vous ne pouvez pas simplement recréer avec un livestream. Donc, pour pendant longtemps, nous n’avions aucune idée. Une chose était sûre : nous ne ferions aucun compromis sur un livestream si nous pouvions offrir quelque chose qui sort de l’ordinaire, quelque chose d’époustouflant, d’intrigant, de spectaculaire et de mythique ! Ensuite, nous l’avons trouvé : un monde qui nous pourrions nous façonner dans nos fantasmes les plus fous et dans lesquels nous, en tant que groupe, pourrions jouer tout en conservant la dynamique et la magie de notre spectacle live traditionnel.

« Nous sommes absolument ravis de vous inviter à “Within Temptation: The Aftermath – Un spectacle dans une réalité virtuelle”. Un spectacle qui se déroule dans différentes scènes d’un monde post-apocalyptique, dans lequel nous sommes témoins des séquelles de la destruction de l’humanité. Un monde dans lequel on ne sait pas si quelqu’un ou quelque chose de la race humaine a survécu. C’est une recherche de réponses – à la fois sur son devenir et sur son héritage. “

“Les conséquences” est un spectacle alimenté par une technologie de pointe qui permet au groupe de faire une performance hors de ce monde – littéralement ! Dans cette émission d’une heure, WITHIN TEMPTATION jouera une variété de chansons plus récentes et plus anciennes dans quatre mondes différents, qui interagissent à la fois avec le groupe et la musique. Attendez-vous à ce que des chanteurs invités du monde entier rejoignent le groupe sur scène pour des duos saisissants dans des décors encore plus saisissants.

Avec ce spectacle, WITHIN TEMPTATION établit un pont entre le moment présent et la prochaine fois que le groupe pourra à nouveau jouer.

“Nous sommes absolument navrés que le ‘Mondes entrent en collision’ la tournée a été repoussée et nous ne pouvons pas nous produire en direct dans la même salle que nos fans “, dit le groupe. ” Avec ce spectacle numérique, nous espérons que les fans peuvent encore ressentir notre énergie, notre amour pour – et surtout : notre passion pour la musique. Prenez soin de vous et nous espérons vous voir le 8 ou le 9 juillet.”

“The Aftermath – Un spectacle dans une réalité virtuelle”:

8 juillet 2021, Europe (20h CEST / 19h BST).



9 juillet 2021, Amérique du Nord et du Sud (20 h HE (UTC-4) / 17 h HP (UTC -7) / 21 h BRT (UTC3) / 19 h CST (UTC -5)).

Les billets sont disponibles au prix de 24,99 € (1 personne) ou 29,99 € (2 personnes ou plus regardent dans la même salle) sur inside-temptation.com

Parallèlement à l’événement immersif, WITHIN TEMPTATION a annoncé la sortie d’un tout nouveau single, “Laisser ma peau”, qui sortira deux semaines avant le spectacle. Pour cette chanson, WITHIN TEMPTATION fait équipe avec un groupe de metalcore allemand ANNISOKAY. Cette collaboration a abouti à un hymne métal emphatique et sincère.

“Laisser ma peau” est le troisième single de la série de WITHIN TEMPTATIONet sortira via tous les services de streaming le 25 juin 2021. Le clip officiel de cette chanson sera diffusé en avant-première pendant “The Aftermath – Un spectacle dans une réalité virtuelle” les 8 et 9 juillet 2021.



