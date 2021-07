Within Temptation sort le clip officiel de « Shed My Skin »

Le clip officiel de “Laisser ma peau”, le nouveau single des heavy rockers hollandais WITHIN TEMPTATION, peut être vu ci-dessous. Le morceau est une collaboration avec le groupe de metalcore allemand ANNISOKAY.

“« Mettre ma peau en place » tourne autour de la gestion des changements inévitables dans la vie », explique WITHIN TEMPTATION chanteur Sharon Den Adel. “Il s’agit de devenir la personne que nous sommes censés être – même si cela signifie perdre des personnes que nous aimons, mais dont nous nous sommes éloignés. La vraie croissance commence là où s’arrêtent les zones de confort et c’est exactement le sujet de la chanson : si nous ne le faisons pas changer, nous ne grandissons pas. Si nous ne grandissons pas, nous ne vivons pas vraiment.

“Laisser ma peau” prospère sur Den Adelles lignes vocales mélodiques de, avec ANNISOKAYles leaders de Rudi Schwarzer et Christoph Wieczorek ajoutant une autre couche de voix montante et sincère. Le résultat final est un hymne métal absolument grandiloquent.

Wieczorek dit: “WITHIN TEMPTATION est un groupe que nous aimons et que nous écoutons depuis de très nombreuses années. Vous pouvez imaginer à quel point nous avons été stupéfaits lorsqu’ils nous ont contactés et nous ont demandé si nous voulions figurer sur leur prochain single, simplement parce qu’ils aiment aussi notre musique ! Nous sommes plus que fiers de faire partie de cette chanson incroyable et espérons vraiment que les gens l’aimeront autant que nous.”

« Nous aimons élargir et élargir nos horizons et trouver constamment de nouvelles musiques et de nouveaux groupes qui nous inspirent » Den Adel dit. “ANNISOKAY apporter un son super rafraîchissant à la table, ce que nous adorons absolument. Nous sommes super heureux que ces gars talentueux aient voulu s’associer à nous pour notre nouveau single !”

“Laisser ma peau” est le troisième single de la série de WITHIN TEMPTATIONdes sorties indépendantes de , menant à un album.

le “Laisser ma peau” vidéo musicale a reçu sa première officielle un jour avant WITHIN TEMPTATIONl’émission numérique de “The Aftermath – Un spectacle dans une réalité virtuelle”, fixée aux 8 et 9 juillet.

Den Adel a commenté: “Pendant toute la pandémie, nous n’avions pas envie de faire un livestream. La magie de voir et d’entendre un groupe jouer en direct – combinée à l’énergie de la foule – est quelque chose que vous ne pouvez pas simplement recréer avec un livestream. Donc, pour pendant longtemps, nous n’avions aucune idée. Une chose était sûre : nous ne ferions aucun compromis sur un livestream si nous pouvions offrir quelque chose qui sort de l’ordinaire, quelque chose d’époustouflant, d’intrigant, de spectaculaire et de mythique ! Ensuite, nous l’avons trouvé : un monde qui nous pourrions nous façonner dans nos fantasmes les plus fous et dans lesquels nous, en tant que groupe, pourrions jouer tout en conservant la dynamique et la magie de notre spectacle live traditionnel.

« Nous sommes absolument ravis de vous inviter à “Within Temptation: The Aftermath – Un spectacle dans une réalité virtuelle”. Un spectacle qui se déroule dans différentes scènes d’un monde post-apocalyptique, dans lequel nous sommes témoins des séquelles de la destruction de l’humanité. Un monde dans lequel on ne sait pas si quelqu’un ou quelque chose de la race humaine a survécu. C’est une recherche de réponses, à la fois sur son devenir et sur son héritage.”

“La suite” est un spectacle alimenté par une technologie de pointe qui permet au groupe de faire une performance hors de ce monde – littéralement ! Dans cette émission d’une heure, WITHIN TEMPTATION jouera une variété de chansons plus récentes et plus anciennes dans quatre mondes différents, qui interagissent à la fois avec le groupe et la musique. Attendez-vous à ce que des chanteurs invités du monde entier rejoignent le groupe sur scène pour des duos saisissants dans des décors encore plus saisissants.

Avec ce spectacle, WITHIN TEMPTATION établit un pont entre le présent et la prochaine fois que le groupe pourra rejouer.

“Nous sommes absolument navrés que le ‘Mondes entrent en collision’ tournée a été repoussée et nous ne pouvons pas nous produire en direct dans la même salle que nos fans “, dit le groupe. ” Avec ce spectacle numérique, nous espérons que les fans peuvent encore ressentir notre énergie, notre amour pour – et surtout : notre passion pour la musique. Prenez soin de vous et nous espérons vous voir le 15 ou le 16 juillet.”

Les billets sont disponibles sur inside-temptation.com.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).