Withings ajoute la fonction Vascular Age à sa balance Body Cardio

Withings fabrique certains des appareils de santé intelligents les plus populaires du marché et, aujourd’hui, sa balance Body Cardio qui fonctionne avec l’application Apple Health bénéficie d’une fonctionnalité impressionnante. Vascular Age est lancé pour aider les utilisateurs à mesurer leur santé artérielle et peut donner des avertissements précoces importants sur les problèmes cardiovasculaires potentiels.

La balance intelligente Withings Body Cardio est le modèle le plus performant de l’entreprise. Il mesure tout, du poids, de l’IMC et de la graisse corporelle à la masse osseuse et musculaire, à l’eau corporelle, à la fréquence cardiaque et même à la qualité de l’air.

Maintenant, le Body Cardio est la première balance intelligente à acquérir une mesure cardiovasculaire avancée appelée âge vasculaire. Voici comment Withings le décrit:

Développé par des cardiologues de premier plan, Vascular Age fournit une évaluation quotidienne et facile à comprendre de la santé artérielle. Il accomplit cela en montrant aux gens comment leur santé cardiovasculaire se compare aux normes attendues dans leur tranche d’âge, avec une estimation de leur âge cardiaque interne et une indication de son optimum, normal ou non pour leur âge chronologique.

L’âge vasculaire sur l’échelle Body Cardio est déterminé par la vitesse de l’onde de pouls (PWV) qui analyse votre rigidité artérielle. PWV mesure la «vitesse à laquelle l’impulsion de pression artérielle se propage dans le système circulatoire». Withings note que la technologie est utilisée dans les milieux cliniques pour donner des avertissements précoces sur les risques accrus d’hypertension artérielle, d’hypercholestérolémie, d’insuffisance organique, de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Habituellement, les artères vieillissent plus lentement que le reste du corps. Cependant, ils peuvent vieillir plus rapidement lorsqu’ils sont constamment aggravés par des éléments tels que la fumée de cigarette et des aliments chargés de graisses saturées et trans. S’il est déterminé que l’âge vasculaire est significativement supérieur à l’âge chronologique d’une personne, elle peut être plus à risque de développer des problèmes cardiovasculaires plus tard dans la vie. L’âge vasculaire est une métrique reconnue par la communauté scientifique et souvent utilisée comme un outil de bien-être.

En plus de mesurer la rigidité artérielle par rapport à la norme dans votre tranche d’âge, le Body Cardio vous proposera des conseils d’exercice et de nutrition en fonction de votre âge vasculaire.

Nous allons bientôt mettre en pratique la nouvelle fonctionnalité, alors gardez un œil sur notre couverture détaillée. Vascular Age se déploie aujourd’hui à tous les utilisateurs de Body Cardio (les propriétaires de Nokia Body Cardio également).

La balance Withings Body Cardio se vend 149,95 $ directement auprès de Withings, sur Amazon et d’autres détaillants.

