Withings dévoile le Body Scan qui mesure l’activité nerveuse à travers la sueur, la composition corporelle, etc.

Faisant suite au lancement de sa dernière montre intelligente fin 2021, Withings a annoncé son prochain appareil de santé intelligent majeur à venir en 2022. Body Scan offrira des lectures avancées de la composition corporelle, de l’activité nerveuse par la sueur, de la santé vasculaire, des ECG à 6 dérivations, ainsi que avec la possibilité d’obtenir le soutien de spécialistes cliniques, des plans de santé personnalisés et plus encore.

Withings a dévoilé ce soir sa balance intelligente la plus avancée à ce jour au CES. En fait, la société appelle Body Scan une « station de santé connectée ».

Gagnant de trois prix CES 2022 Innovation Honoree, Body Scan permettra également aux utilisateurs d’accéder à un coaching, à des spécialistes cliniques et à des plans personnalisés et holistiques dans l’application pour les aider à atteindre leurs objectifs de santé. Développés avec des spécialistes des maladies cardiovasculaires, neurologiques et métaboliques, ces programmes fourniront aux utilisateurs des informations importantes basées sur des mesures bien connues et la possibilité d’être en contact avec des médecins spécialistes en cas de problèmes de santé.

Withings est connu pour inclure la prise en charge transparente d’Apple Health dans ses balances intelligentes, ses tensiomètres et plus encore. Et Body Scan cherche à faire passer les capacités des appareils de santé à domicile au niveau supérieur.

Body Scan se compose d’une seule plate-forme en verre trempé à haute résistance englobant une poignée rétractable. Body Scan contient quatre capteurs de poids et 14 électrodes ITO dans la plate-forme et 4 électrodes en acier inoxydable dans la poignée pour un ECG à 6 dérivations et une analyse segmentaire de la composition corporelle. Il offre une autonomie d’un an et comprend un plus grand écran couleur LCD haute résolution de 3,2 pouces qui affiche les statistiques.

Le PDG de Withings, Mathieu Letombe, a déclaré : « Avec Body Scan, nous transformerons la pesée du matin en un bilan de santé sophistiqué à domicile avec accès à des données de santé holistiques et à des programmes de santé personnels créés par des professionnels de la santé. Nous donnerons à nos utilisateurs la possibilité de prendre des mesures significatives sur la base de données de qualité médicale, ajoutant une nouvelle dimension à la gestion continue du mode de vie et des maladies chroniques grâce à l’expérience ultime de la santé à domicile.

Body Scan sera précis jusqu’à 0,1 livre/50 grammes et utilise l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA) pour mesurer la composition corporelle. Cela comprend le pourcentage de graisse corporelle et d’eau, la masse musculaire et osseuse, ainsi que des mesures segmentaires pour le torse, les bras et les jambes.

Mesurer l’activité nerveuse

Comme lancé l’année dernière avec la balance Body Cardio Smart, le Body Scan comportera des lectures d’âge vasculaire.

Mais Body Scan obtiendra une fonctionnalité exclusive qui peut mesurer l’activité nerveuse à travers les glandes sudoripares des pieds :

Développé avec des experts d’Impeto Medical, Body Scan suivra l’activité des glandes sudoripares dans les pieds et fournira une évaluation quotidienne de l’activité des petits nerfs. La mesure est conçue pour être effectuée en moins de 30 secondes en appliquant un faible courant continu via les électrodes situées dans la plaque. Il fournira une lecture sous la forme d’un score facile à comprendre (calculé à partir d’une conductance électrochimique de la peau) délivré à l’utilisateur via l’application Withings.

Sur la base de ces lectures, l’application Withings pourra faire des recommandations qui peuvent être « efficaces pour améliorer l’activité nerveuse pour un mode de vie sain ».

ECG à 6 dérivations et plus

Une autre caractéristique majeure est les ECG à 6 dérivations activés par la poignée rétractable intégrée au Body Scan. Et pour lier le tout, Withings offrira un accès in-app aux professionnels de la santé et des plans de santé personnalisés avec un abonnement :

Tirant parti des interfaces patient à distance existantes de Withings, le service d’abonnement permettra aux utilisateurs de se connecter avec des médecins spécialistes pour obtenir des conseils et des consultations tout en fournissant aux équipes cliniques des données en temps réel. Couvrant des sujets de bien-être tels que la nutrition, le sommeil, l’exercice et la gestion du stress, les plans de santé personnalisés offriront également une mine d’informations pour aider à motiver les utilisateurs à apporter des changements de comportement et de mode de vie qui améliorent les résultats et atteignent les objectifs de santé.

Disponibilité du scan corporel

Withings dit que Body Scan sera lancé au cours de la seconde moitié de 2022. Nous n’avons pas encore de détails sur les prix, mais comme il s’agit de l’appareil de santé le plus avancé de l’entreprise, son prix sera probablement au nord des 150 $ que le Withings Body Cardio la balance intelligente se vend normalement pour.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :