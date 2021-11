Withings lance Apple Watch concurrent avec une batterie de 30 jours, ECG, Sp02, suivi du sommeil, plus

Après un premier lancement en Europe, Withings sort aujourd’hui avec sa nouvelle ScanWatch aux États-Unis. La nouvelle montre intelligente hybride comprend des fonctionnalités impressionnantes telles que l’autonomie de la batterie de 30 jours, le suivi de l’activité et du sommeil, la surveillance de la santé cardiaque, le suivi des troubles respiratoires, etc.

Pour ceux qui préfèrent une montre connectée de style analogique, la Withings ScanWatch est une option convaincante avec bon nombre des mêmes fonctionnalités de santé que celles fournies avec Apple Watch.

ScanWatch dispose d’un boîtier en acier inoxydable avec couronne physique, d’un écran en saphir antireflet, d’une résistance à l’eau de 50 mètres et d’une autonomie impressionnante de 30 jours.

La nouvelle montre intelligente est également approuvée par la FDA et est livrée avec l’ECG, la SpO2 et d’autres fonctions de surveillance de la santé cardiaque, la surveillance des troubles respiratoires, le suivi du sommeil, la surveillance de l’activité, y compris la détection automatique, etc.

Pour un suivi avancé de la condition physique, la ScanWatch de Withings comprend un mode d’entraînement avec 30 activités pour mesurer l’allure, la distance, l’altitude, etc. Vous bénéficiez également de la compatibilité avec l’application Apple Health via l’application Withing Health Mate, l’application complémentaire de ScanWatch.

Les autres fonctionnalités incluent les lectures VO2 Max, les bandes interchangeables et les notifications intelligentes sur l’écran PMOLED.

ScanWatch est proposé à un prix de départ de 279,95 $ pour le modèle 38 mm et de 299,95 $ pour la version 42 mm. Vous pouvez acheter la nouvelle smartwatch hybride directement auprès de Withings, sur Amazon, et plus encore.

Withings propose également une gamme complète d’appareils de santé intelligents compatibles avec Apple Health.

