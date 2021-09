Withings ScanWatch Horizon est une montre connectée de luxe de 500 £ qui peut détecter les signes d’apnée du sommeil

Withings a annoncé aujourd’hui une nouvelle montre connectée “médicalement avancée” qui améliore considérablement son prédécesseur en termes de design et de fonctionnalité. Le Withings ScanWatch Horizon dispose de nombreuses fonctionnalités avancées de surveillance de la santé que vous auriez du mal à trouver dans la plupart des meilleures montres intelligentes Android et même dans l’Apple Watch Series 7.

La montre de luxe est présentée comme la première montre intelligente au monde capable de détecter les irrégularités respiratoires et d’alerter les utilisateurs d’un éventuel cas de fibrillation auriculaire. Sa principale caractéristique est la détection de l’apnée du sommeil qui analyse les niveaux d’oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, les mouvements et la fréquence respiratoire. L’accéléromètre et les capteurs optiques de ScanWatch collectent ces données pour détecter les troubles respiratoires, qui peuvent indiquer l’apnée du sommeil.

Une autre caractéristique notable est sa capacité de surveillance ECG de qualité médicale, qui peut détecter les signes de fibrillation auriculaire. ScanWatch Horizon dispose d’un capteur PPG intégré qui surveille votre fréquence cardiaque et vous avertit si son rythme est irrégulier. Dans ce cas, l’appareil vous invitera à effectuer une lecture ECG.

La smartwatch dispose également de capacités de suivi du sommeil qui peuvent analyser la durée, la profondeur et la qualité de votre sommeil. Il peut également surveiller vos pas, vos calories, votre altitude et vos itinéraires d’entraînement via le GPS. De plus, l’appareil peut mesurer comment votre cœur et vos muscles convertissent l’oxygène en énergie grâce à son estimation du VO2 Max.

Vous pouvez consulter vos données de santé avec l’application Health Mate. L’application d’accompagnement vous permet de définir des rappels et des objectifs ainsi que de gérer vos réalisations.

Comme le modèle de l’année dernière, le ScanWatch Horizon a un design de visage analogique et des aiguilles de montre. Il dispose également d’un écran PMOLED de 43 mm avec une variante de couleur bleue ou verte. Son boîtier a une finition en titane pour un aspect luxueux et il est en verre saphir avec revêtement antireflet.

Son design s’inspire de la tradition des montres de plongée de luxe avec une lunette tournante en acier inoxydable gravée de marquages ​​indiquant les codes de plongée standard. La montre intelligente est également dotée d’aiguilles, d’indicateurs et d’indices creux Luminova qui sont plus faciles à voir dans des conditions de faible luminosité.

Avec une autonomie de 30 jours et une résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres, la montre connectée est “l’accessoire parfait pour la natation, la plongée avec tuba et les sports nautiques”. Ces activités peuvent également être surveillées à l’aide de l’application Health Mate.

Le ScanWatch Horizon est disponible en France, en Allemagne et au Royaume-Uni à partir d’aujourd’hui pour 499,95 € ou 499,95 £. Plus tard cette année, Withings prévoit d’introduire la smartwatch sur le marché américain une fois qu’elle aura été approuvée par la Food and Drug Administration.

