Witzeal nomme Peuh Bery à la tête de la stratégie de développement de produits et Yogvinder Singh à la tête de la technologie

Bery sera responsable de l’élaboration de la vision globale du produit, tandis que Singh dirigera l’équipe technologique pour améliorer l’expérience des joueurs

Witzeal Technologies a renforcé son leadership et a nommé Peuh Bery à la tête de la stratégie de développement de produits et Yogvinder Singh à la tête de la technologie comme première étape vers la réalisation de la vision de développement et d’introduction continus de nouveaux jeux pour toutes les tranches d’âge. Pour Ankur Singh, PDG et fondateur, l’expérience combinée de Witzeal, Peuh Bery et Yogvinder Singh dans la gestion et la direction de plusieurs secteurs d’activité répartis sur la gamme de produits contribuera à renforcer l’équipe et les services de Witzeal. « Le produit phare de Witzeal, Big Cash, est en phase de démarrage et nous voyons cela comme une excellente opportunité de fournir une expérience de jeu exceptionnelle et de créer une base d’utilisateurs prometteuse dans l’industrie. Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une augmentation des revenus de Rs 30 crore à Rs 119 crore. Je suis convaincu que l’expérience et l’expertise de ces dirigeants nous aideront à faire avancer les ambitions de Witzeals », a-t-il ajouté.

Peuh Bery sera responsable de l’élaboration de la stratégie et de la définition de la vision du produit. Il dirigera également les opérations d’exécution des produits, la collecte et la hiérarchisation des exigences des produits et des clients. Compte tenu de l’évolution constante de l’industrie du jeu en ligne, il devient primordial de constamment s’adapter aux tendances et aux développements en cours, a déclaré Peuh Bery, responsable de la stratégie de développement de produits chez Witzeal. « A l’heure où l’utilisation imaginative de la technologie et des données peut faire des merveilles dans cette industrie naissante, j’entends mettre à profit mon expérience en dirigeant l’équipe produit assurant une croissance prometteuse à Big Cash et à ses acteurs », a-t-il souligné. Peuh Bery est compétent dans l’identification de nouveaux revenus, l’amélioration des initiatives, la conception du parcours d’expérience client et est un expert en méthodologie agile Scrum de gestion de produit.

D’autre part, Yogvinder Singh a plus de 16 ans d’expérience dans l’exécution de plates-formes/produits hautement évolutifs. Dans son nouveau rôle, Singh constituera une équipe d’ingénieurs et augmentera la plate-forme de jeu, concevant ainsi des expériences de jeu distinctes pour les joueurs. « J’attends avec impatience l’opportunité de susciter l’engagement des clients et de contribuer de manière significative à cette entreprise dynamique. Aujourd’hui, une approche centrée sur le client pour offrir une expérience de jeu personnalisée est la clé et, par conséquent, je suis déterminé à faciliter les jeux, les fonctionnalités et l’expérience les meilleurs de leur catégorie », a souligné Singh.

Lire aussi : OR Esports annonce Zebronics comme partenaire officiel des périphériques

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.