WiV Technology et le gouvernement de Géorgie signent un accord pour accroître la présence mondiale du vin géorgien Crypto new media

WiV Technology, une plate-forme fintech primée pour des actifs uniques tels que les vins et les spiritueux, a signé un accord avec le gouvernement de Géorgie pour accroître la présence mondiale du vin géorgien.

Grâce à cet accord, WiV sera chargé de déplacer les vins de Géorgie et leur provenance sur sa plate-forme habilitée. En outre, WiV créera également un système standard d’assurance qualité pour le vin du comté. Le système d’assurance serait basé sur un panel d’experts jugeant les millésimes qui veilleront à ce que le vin réponde aux normes les plus élevées de l’industrie.

L’accord mettra également à la disposition des producteurs de vin et des collectionneurs sur la plate-forme WiV plusieurs vins géorgiens et leurs jetons non fongibles (NFT) associés.

En commentant l’accord, la présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, a déclaré :

« L’économie évolue. Les actifs physiques peuvent désormais être transformés en représentations numériques des actifs physiques pour être échangés plus rapidement et plus efficacement. Ce processus fonctionne exceptionnellement bien pour le vin car les certificats numériques du vin, également appelés jetons de vin, peuvent confirmer la provenance du vin. Nous voulons être le premier pays producteur de vin à adopter cette nouvelle approche, amenant le vin géorgien à un nouveau standard et à un nouveau public.

Notamment, le vin géorgien occupe une place unique dans l’histoire de la viticulture, remontant à plus de 8 000 ans. Actuellement, la Géorgie compte plus de 1 800 vignerons. La plupart de ces vignerons utilisent les kveris d’argile traditionnels pour vieillir leurs vins plutôt que l’approche plus générale à base de fûts utilisée par d’autres vignerons dans le monde.

Tommy Nordam Jensen, le co-fondateur de WiV, a expliqué :

« Le vin est dans l’ADN du peuple géorgien. C’est une grande fierté pour les producteurs et pour tout le pays. Cet accord est une superbe opportunité pour nous d’aider à développer leur position sur le marché mondial. En reliant le bon vin à l’assurance qualité et à la provenance immuable sur la blockchain, nous mettrons certains des vins exceptionnels de Géorgie devant les marchands de vin, les collectionneurs et les passionnés du monde entier. De plus, cela facilitera le commerce du vin rapidement et à moindre coût. »

L’objectif de WiV est de mettre le vin DeFi à la disposition des utilisateurs du monde entier. De plus, la plateforme permet aux producteurs, collectionneurs et amateurs de vin d’échanger et d’emprunter de l’argent contre leur vin en temps réel. Dans les prochains jours, WiV espère lancer sa devise native, $WiVA, qui permettra aux utilisateurs de son écosystème d’accéder à ces services.