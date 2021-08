Wix veut rendre la création de votre propre application plus facile et moins chère que jamais

En plus d’offrir un constructeur de site Web, Wix a annoncé qu’il lancera un constructeur d’applications mobiles natives qui permettra aux petites entreprises et aux entrepreneurs de créer et de personnaliser leurs propres applications sur mesure sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Avec le lancement de Branded App by Wix, les clients de l’entreprise pourront créer une expérience de marque holistique pour leur entreprise avec un site Web personnalisé, un domaine et désormais leur propre application mobile native.

Selon les données de Wix, les propriétaires de magasins avec leurs propres applications mobiles natives voient une augmentation moyenne de 162% des transactions par site tandis que les entreprises de fitness voient une augmentation moyenne de 51% des services réservés par site sur mobile.

Les applications mobiles natives deviennent de plus en plus un moteur commercial clé pour que les marques gagnent et se connectent avec des clients, renforcent la fidélité à la marque et créent des revenus supplémentaires. C’est pourquoi la décision de Wix de créer un constructeur d’applications mobiles natives est si logique.

Application de marque par Wix

Les utilisateurs de Wix qui s’inscrivent au service Branded App by Wix de l’entreprise auront la liberté de création pour créer et concevoir leurs propres applications mobiles natives.

En utilisant le service, les propriétaires d’entreprise pourront personnaliser l’icône de leur application ainsi que la présentation et le contenu de leur application, y compris les pages de produits, les services de réservation, les forums et les groupes, les fonctions de chat, les blogs, les notifications push et plus encore. Branded App by Wix prend également en charge tout type d’entreprise, du fitness aux restaurants en passant par les magasins, les blogs, les forums et même les événements virtuels.

Les utilisateurs Wix existants bénéficieront du fait que les outils et fonctionnalités de leur site sont automatiquement intégrés et que l’activité de l’application et de leur site sera synchronisée avec le tableau de bord Wix.

Le vice-président directeur des produits mobiles, du marché des applications et des produits stratégiques chez Wix Ronny Elkayam a fourni de plus amples informations sur la nouvelle offre d’applications mobiles natives de l’entreprise dans un communiqué de presse, en déclarant :

“Cette version est une autre étape dans notre stratégie d’applications mobiles natives, garantissant que les utilisateurs peuvent créer des applications iOS et Android personnalisées aussi facilement qu’ils créent des sites Web personnalisés. L’application de marque est un ajout majeur à l’offre Wix, permettant aux propriétaires d’entreprise d’avoir un autre support pour activer leur marque. Nous sommes heureux d’équiper tout type de propriétaire d’entreprise ou de fournisseur de services de l’expérience mobile native dont ils ont besoin pour améliorer l’expérience de leurs clients, développer leurs activités et finalement rivaliser avec les plus grandes marques d’aujourd’hui.

L’application de marque de Wix coûtera 200 $ par mois lors de son lancement, mais Wix propose actuellement une promotion de pré-vente jusqu’au 20 septembre, où les nouveaux clients peuvent bénéficier d’une réduction de 50 % à vie et ne paient que 100 $ par mois pour le service.