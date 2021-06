Spinning Gold est un nouveau film sur le chef de Casablanca Records Neil Bogart, et il mettra en vedette Wiz Khalifa dépeignant la légende du funk George Clinton, Rapports de date limite. Casablanca a sorti la majorité des albums du Parlement dans les années 1970. La bande originale du film contiendra de nouvelles reprises de chansons classiques d’artistes représentés dans le film, il est donc prudent de supposer que nous verrons Wiz Khalifa interpréter des tubes du Parlement comme “Give Up the Funk (Tear the Roof Off the Sucker)”.

Le film mettra également en vedette Tayla Parx dans le rôle de Donna Summer, Ledisi dans le rôle de Gladys Knight et Jason Derulo dans le rôle de Ronald Isley. Le film met en vedette Jeremy Jordan dans le rôle de Bogart; Justin Timberlake était auparavant attaché pour jouer ce rôle. La production du film est en cours.

George Clinton jouera quelques spectacles cet été, se produisant pendant Série SummerStage à New York et au Blue Note Jazz Festival. Prévu jusqu’au 21 septembre, SummerStage proposera plus de 30 événements, dont des concerts de Mitrailleuse Kelly, Clinton, Patti Smith, Erica Campbell et plus encore. Les fans peuvent demander des billets pour les spectacles SummerStage, certains spectacles gratuits et certains spectacles payants, à partir du lundi 7 juin sur le site Web officiel de la City Parks Foundation.

Le Blue Note Jazz Festival travaille en collaboration avec la série SummerStage. La programmation des stars du festival comprend des concerts SummerStage à Central Park de Chris Botti, George Clinton & Parliament Funkadelic et Galactic avec des invités spéciaux MonoNeon, ainsi que des concerts Blue Note Jazz Club de Robert Glasper, Jacob Collier, Brasstracks, Ron Carter, Talib Kweli, Eddie Palmieri, John Scofield, Digable Planets, Keyon Harrold, Mme Lisa Fischer, Ravi Coltrane, Michel Camilo, Al Di Meola, Eric Krasno, Ghost-Note, et plus encore. Les heures fixées pour les concerts du Blue Note Jazz Club resteront à 20h00 et à 22h30.

« La réouverture du Blue Note et le rétablissement du Festival en 2021 est une étape importante et importante vers la restauration de la communauté musicale dynamique de New York », a déclaré Steven Bensusan, président du Blue Note Entertainment Group. « La réouverture nous permettra également de célébrer cette année le 10e anniversaire de notre Festival ainsi que le 40e anniversaire du Blue Note New York. »

