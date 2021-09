Wizard School RPG Ikenfell obtient une édition physique

in

Image: Happy Ray Games / Darcy Dee

Si vous avez aimé Harry Potter, mais souhaitez pouvoir jouer à quelque chose de plus compatible LGBTQ+, alors Ikenfell pourrait gratter cette démangeaison particulière : dans un monde où les utilisateurs de magie doivent fréquenter une école pour exploiter et contrôler leurs capacités, mais où quelque chose de puissant est en liberté, Ikenfell explique comment les sorts d’amitié, de confiance, de traumatisme et de badass peuvent vous aider à vaincre le mal.

Maintenant, le RPG au tour par tour obtient une édition physique via Limited Run Games, avec des précommandes commençant le vendredi 24 septembre et se terminant le dimanche 24 octobre.

Il ne semble pas qu’il y aura d’éditions de collection en bonus, mais la cartouche et le manuel en couleur coûteront 34,99 $ et comprendront une couverture réversible :

Image: Happy Ray Games / Darcy Dee

À la même époque l’année dernière, nous avons donné à Ikenfell une critique élogieuse de 8/10, dans laquelle nous avons fait l’éloge des options d’accessibilité, des mécanismes de combat au tour par tour incroyablement profonds, de la distribution diversifiée et de la bande-son “majestueuse” de 75 chansons des musiciens. de Steven Univers. Nous avons également ajouté Ikenfell à notre liste des « Meilleurs jeux LGBTQ+ », grâce à sa gestion sensible des adolescents qui se découvrent et à sa gamme d’identités de genre différentes.

Image: Happy Ray Games / Jeux à course limitée

Ikenfell fait-il partie de vos incontournables pour les éditions physiques ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!