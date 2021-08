Wizards Guard laisse tomber un tweet cryptique sur Twitter

James Gunn en a peut-être fini avec The Suicide Squad, mais DC n’en a pas encore fini avec Gunn. Bien qu’il n’ait pas encore annoncé de deuxième projet DC Films, le studio envisage déjà de le ramener dans le giron, selon The Hollywood Reporter. “Gunn est toujours le bienvenu, quoi qu’il veuille faire. Il a […] More