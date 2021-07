WKHS Stock a bien fonctionné en juin, mais c’est un achat risqué

Cela fait plus de deux mois que je n’ai pas écrit sur Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS). À l’époque, je pensais que l’action WKHS entrait dans la zone d’achat pour les investisseurs spéculatifs.

Source : rblfmr / Shutterstock.com

Commerçant autour de 12,50 $, j’ai estimé que le carnet de commandes de 8 000 véhicules de l’entreprise valait la peine de parier sur les adolescents ou les chiffres élevés.

En juin, l’action Workhorse a augmenté d’environ 75 %, principalement grâce à l’afflux des investisseurs de Reddit. William White d’InvestorPlace a discuté de la popularité de l’action à la mi-juin.

Le stock a diminué depuis le début de juillet, mais a-t-il les jambes pour atteindre 20 $ et au-delà, comme je l’avais suggéré en avril?

C’est possible. Voici pourquoi.

Une action WKHS de 20 $

Lorsque j’ai écrit sur Workhorse en avril, j’ai spécifiquement exclu une évaluation de 30 $ ou 40 $ par action. Cela dit, un objectif de prix de 20 $ sur 12 mois fixé par l’analyste de B. Riley, Christopher Souther, semblait possible malgré la perte du contrat du service postal américain (USPS).

« Au 18 mars, Workhorse avait 126,9 millions d’actions en circulation. Sur la base d’un cours de 20 $, il aurait une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars. En supposant que l’entreprise construise les 8 000 véhicules de livraison électriques de son carnet de commandes, cela représente un rapport prix/ventes de 4,2 », ai-je écrit le 22 avril.

« Je ne sais pas pour vous, mais je ne me souviens pas de nombreux stocks de véhicules électriques avec un multiple P/S aussi bas. Tesla (NASDAQ :TSLA) est de 24,7x, Nio (NYSE :NIO) est 17,5x et XPeng (NYSE :XPEV) est de 13,2x.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui. Workhorse a déposé une réclamation auprès de la Cour fédérale des réclamations des États-Unis pour annuler la décision de l’USPS. Qui sait si cela réussira, mais les Redditors utilisent cet événement potentiel qui change la donne comme catalyseur pour une appréciation future.

Selon SwaggyStocks, WKHS a été l’une des actions les plus discutées sur r/WallStreetBets, avec 6,27% de la conversation s’y étant concentrée le 29 juin, à peu près au plus fort de sa récente croissance. Je ne peux pas y croire. Ce fil de discussion sur Workhorse est partout sur la carte et contient des centaines de commentaires. Alors que la personne qui l’a écrit fait quelques bons points sur la nature truquée du processus d’offre, je peux comprendre pourquoi Louis Navellier d’InvestorPlace a récemment suggéré que les investisseurs de Reddit oublient le contrat USPS et se concentrent sur l’avenir.

C’est un avenir où les camions de livraison de véhicules électriques (VE) assurent les livraisons du dernier kilomètre pour des millions de commandes de commerce électronique. Entre les fourgons de la série C et le drone Horsefly, il y a encore de la chance.

L’inconvénient aux prix actuels

Si vous regardez les six analystes couvrant Workhorse, le prix cible médian est de 13 $, 6,6 % en dessous des prix actuels. Sur les six, deux estiment qu’il s’agit d’un achat, et quatre suggèrent qu’il s’agit d’une retenue.

L’un des achats, selon TipRanks, est Christopher Souther, que j’ai mentionné dans la section précédente. Souther est également l’analyste haut de gamme en matière de prix cibles.

De plus, si vous lisez de plus près l’article de Navellier, vous remarquerez qu’il est loin d’être optimiste quant au soi-disant carnet de commandes. Si c’est quelque chose comme le Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) débâcle – Workhorse détient 10% et a dû déclarer une perte de 137 millions de dollars au premier trimestre 2021 en raison de la chute du cours de l’action de RIDE – WKHS sera en territoire penny stock avant que vous ne le sachiez.

À ce jour, je n’ai vu aucune indication que quiconque soupçonne que les mêmes manigances se produisent, mais les fans de Reddit devraient garder cette possibilité au premier plan lorsqu’ils évaluent la vraie valeur de WKHS.

Mon collègue IP, Larry Ramer, a récemment suggéré qu’il n’y avait pas grand-chose à dire sur le stock de WKHS. Il pense que son avenir pourrait inclure une visite aux tribunaux des faillites d’ici le milieu de 2022.

Cependant, son Altman Z-Score actuel est de 5,23, loin de 1,81 et du statut de détresse. Mais, bien sûr, ce score peut changer en un clin d’œil, il convient donc de le noter.

Je ne suis pas si pessimiste. Je crois que c’est une entreprise légitime qui peut durer de nombreuses années.

Cependant, étant donné le chemin parcouru par l’action WKHS au cours du mois dernier, les investisseurs spéculatifs devraient être très hésitants à acheter une position entière n’importe où au nord de 15 $.

Pourquoi? La marge de sécurité, bien sûr.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.