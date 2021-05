WKHS Stock a subi un coup dur, mais peut-il se remettre en selle?

Bourreau de travail (NASDAQ:WKHS) a passé beaucoup de temps dans les manchettes au cours de la dernière année. Au début, les investisseurs étaient ravis. Être parmi les finalistes pour un contrat massif du US Postal Service (USPS) a mis le feu au stock du fabricant de véhicules électriques. De février 2020 à février 2021, WKHS a enregistré un gain phénoménal de 1260%. Cependant, cette croissance rapide était pratiquement entièrement basée sur la perspective de remporter le contrat de 6 milliards de dollars USPS. Quand il a été annoncé que Workhorse avait perdu l’offre, l’air est immédiatement sorti du stock de WKHS. C’est dans une ornière depuis.

Cela soulève une grande question pour les investisseurs potentiels. Sans le contrat USPS, Workhorse est-il terminé? Car si ce n’est pas le cas, les actions qui se négocient actuellement pour une fraction de ce qu’elles étaient en février représentent une réelle opportunité. Les investisseurs qui regardent la situation dans son ensemble – au-delà du contrat USPS – pourraient accrocher les actions de Workhorse à un creux de près de 12 mois, puis s’asseoir et attendre. Alors que la société dépasse la déception de l’USPS et décroche d’autres contrats, les perspectives de croissance à long terme sont considérables. Cette action notée «B» de Portfolio Grader a juste besoin de surmonter certaines difficultés de croissance et de prouver qu’elle peut s’exécuter.

Oubliez le contrat USPS

Si vous êtes intéressé par l’action WKHS, la première chose à faire est d’oublier le contrat USPS. L’entreprise a perdu. Workhorse a lancé un défi dans le but d’annuler la décision, mais cela reposait en grande partie sur le fait que le gagnant du contrat était incapable de fournir des véhicules électriques pour satisfaire les objectifs de zéro émission du gouvernement. En réponse, le gagnant du contrat a répondu qu’il est en effet en mesure de fournir des véhicules électriques à 100% alimentés par batterie.

Les chances que Workhorse puisse récupérer quoi que ce soit du contrat USPS perdu sont minces. Ne faites pas l’erreur d’acheter des actions dans l’espoir que la décision contre Workhorse sera annulée.

Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas une tonne d’opportunités pour Workhorse et ses camionnettes de livraison électriques. Comme l’a souligné le New York Times en décembre, il y a 350 000 camions de livraison vendus chaque année aux États-Unis, et avec le commerce électronique en hausse, ce nombre augmentera. En outre, dans le cadre de cette politique zéro émission, des pressions s’exerceront sur les services de livraison pour qu’ils commencent à remplacer leurs flottes au gaz par des véhicules électriques.

Ordre de fierté met en valeur le potentiel et les défis de la bête de somme

Une commande récente pour ses fourgons de livraison électriques C-Series a montré qu’il y a une vie après le contrat USPS. Mais cela a également mis en lumière l’un des principaux risques de Workhorse: l’exécution.

En janvier, Workhorse a annoncé une commande de 6320 fourgons de la série C par Entreprises du groupe Pride. C’est une grosse commande – la plus importante à ce jour pour Workhorse – et la nouvelle a certainement contribué au sentiment pro-WKHS ​​en début d’année.

Cependant, lorsque Workhorse a publié ses résultats du premier trimestre, la société a révélé qu’elle n’avait produit que 38 véhicules à ce jour en 2021. De plus, Workhorse a révisé son objectif de production totale pour 2021 à 1000 unités après avoir précédemment dit aux investisseurs qu’elle pourrait atteindre 1800 cette année. . Les problèmes de production restent un problème pour Workhorse. Il doit y remédier rapidement avant que les grands constructeurs automobiles ne commencent à lancer leurs propres véhicules de livraison de véhicules électriques et qu’il perde son avantage de premier arrivé.

Conclusion sur l’action WKHS

Les analystes d’investissement couvrant Workhorse fournissent une image révélatrice de ce que le marché attend de ce fabricant de VE.

Les huit analystes suivis par CNN Business sont répartis de manière égale. La moitié du groupe a une action WKHS classée comme un achat et l’autre moitié l’a classée comme une conservation. Ce qui est révélateur, c’est qu’aucun membre du groupe ne suggère à ses clients de vendre leurs actions Workhorse. Il n’y a pas de panique, plutôt une attitude prudemment optimiste, «attendre et voir». Et leur objectif de prix médian de 14,50 $ montre une attente générale que le WKHS se redressera. Pas aux niveaux de contrat pré-USPS, remarquez, mais à cet objectif, les investisseurs qui ramassent des actions maintenant verraient 68% à la hausse.

Si vous avez la patience de voir Workhorse Group relever certains défis de production et que le marché de la livraison de véhicules électriques se réchauffe, il existe un potentiel de croissance considérable à long terme pour le stock de WKHS. Tant que l’entreprise pourra accélérer son exécution, la transition accélérée vers des flottes zéro émission sera payante. Cela rend WKHS – toujours en difficulté à près de 80% sous son sommet du début 2021 – particulièrement attrayant.

