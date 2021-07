WKHS Stock a un atout caché qui en fait un achat

in

Les stocks de véhicules électriques (VE) ont récemment connu un regain d’enthousiasme. Cependant, cet optimisme n’a guère réconforté les investisseurs de longue date en Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS). L’action a plus que doublé, passant de son point bas en mai autour de 7 $ à un sommet récent de 18 $. L’action WKHS a clôturé aujourd’hui à 11,46 $ par action, ce qui est loin de son sommet historique de 40 $.

Source : Photo de WorkHorse.com

L’action WKHS est toujours dans une tendance baissière, car elle n’a pas dépassé sa moyenne mobile sur 200 jours de 18,29 $. Ce nombre agit comme un fort niveau de résistance lorsqu’une action se négocie en dessous.

Le cas haussier de Workhorse était centré sur le fait que l’entreprise avait remporté un contrat extrêmement lucratif avec le service postal américain (USPS). Lorsque l’entreprise a perdu le contrat pour rivaliser Oshkosh (NYSE :OSK), beaucoup d’investisseurs à court terme se sont précipités vers la sortie.

Cependant, ces investisseurs ont ignoré le potentiel restant de l’action WKHS. La société a travaillé sur des projets en dehors du contrat USPS, et ceux-ci pourraient augmenter son stock à long terme.

HorseFly est l’atout secret de WKHS Stock

On dit que la livraison par drone est l’avenir de l’industrie de la logistique du dernier kilomètre. Workhorse fait de ce concept aux consonances de science-fiction une réalité.

Le HorseFly est un drone tout électrique intégré à ses camions. Le drone peut transporter une charge utile de 10 livres et voler à une vitesse de près de 50 miles par heure. En théorie, un camion Workhorse peut conduire dans une zone, puis utiliser les drones pour livrer rapidement des colis.

La société a testé la livraison d’une charge utile jusqu’à 10 miles de distance. Les colis sont déposés d’une hauteur de 50 pieds et les clients peuvent spécifier un emplacement de point de dépôt sur leur propriété. Les destinataires du colis peuvent également afficher les mises à jour de localisation et les vidéos de vol en temps réel de la livraison via une application mobile.

L’année dernière, Workhorse a officiellement soumis sa demande de certification de type à la Federal Aviation Administration (FAA). Le processus de certification prend en moyenne 12 à 24 mois et constitue une étape importante dans la mise sur le marché d’un produit.

Lors de sa conférence téléphonique du premier trimestre, Workhorse a annoncé avoir livré son premier système HorseFly à un client commercial. L’entreprise a également effectué avec succès 45 vols d’essai dans le cadre de son processus de certification FAA. Le drone a passé avec succès les 45 tests du premier coup.

La livraison par drone peut changer la donne

Il existe un potentiel énorme pour la livraison par drone, d’autant plus que le commerce électronique se développe. Historiquement, la livraison du dernier kilomètre impliquait de déplacer de grandes quantités de marchandises vers des emplacements centraux. En revanche, la livraison du dernier kilomètre dans le commerce électronique implique de nombreux petits colis envoyés directement aux consommateurs à différents endroits. Cela a fait grimper de façon exponentielle les coûts de main-d’œuvre nécessaires pour exécuter ces commandes.

ARK Invest estime que l’expédition par drone pourrait potentiellement réduire les coûts de livraison du dernier kilomètre de 90 %. Ils prédisent que d’ici 2030, 35 % de toutes les ventes au détail pourraient être livrées par des drones.

L’industrie de la livraison du dernier kilomètre par drone pourrait valoir jusqu’à 113 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie. Workhorse est un pionnier dans ce domaine, donnant à l’entreprise une longueur d’avance sur bon nombre de ses pairs.

Le stock WKHS a un potentiel au-delà des camions USPS

Je pense que le stock de WKHS pourrait avoir de la valeur aux niveaux actuels. La vente de l’action après la perte du contrat USPS a été exagérée. Dans sa myopie, le marché n’a pas pris en compte le potentiel de la technologie des drones de l’entreprise.

Workhorse peut être, jeu de mots, un «cheval noir» une fois de plus parmi les stocks de véhicules électriques. Les investisseurs devraient envisager d’accumuler des actions à ces niveaux de prix.

A la date de publication, Joseph Nograles n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joseph Nograles est un rédacteur indépendant à temps partiel spécialisé dans le secteur financier. Il a travaillé dans une grande variété d’industries, de la technologie au conseil avec l’un des « quatre grands ». Il a toujours aimé analyser les entreprises et est détenteur de la charte CFA depuis près d’une décennie maintenant.