WKHS Stock plonge parce que Workhorse fait l’objet d’une deuxième enquête

Les investisseurs dans le secteur des véhicules électriques voient (pour la plupart) une tonne de vert aujourd’hui. Cependant, les investisseurs en Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) n’ont certainement pas la même expérience. Actuellement, le stock de WKHS est en baisse d’environ 10 % sur un volume important.

Source : Shutterstock

Les investisseurs peuvent noter que Workhorse est une entreprise qui évolue dans la mauvaise direction depuis un certain temps. Malgré un pic début février autour de 43 $ par action, puis à nouveau en juin autour de 17 $ par action, l’action WKHS a depuis glissé au niveau de 6,50 $ aujourd’hui.

Cette baisse spectaculaire a été le résultat d’un certain nombre de facteurs clés. Le principal d’entre eux est un court rapport très médiatisé de Panda flou diffusé début septembre. Ce court rapport a conduit à une première enquête US Securities and Exchange sur la société.

Cependant, aujourd’hui, il y a plus de nouvelles sur ce front. Voyons ce qui fait baisser Workhorse.

Stock WKHS plongeant sur une sonde supplémentaire

Quoi de pire qu’une enquête de la SEC ? Vous l’avez deviné : Workhorse est impliqué dans une autre enquête, cette fois du département américain de la Justice.

Apparemment, les inquiétudes concernant les allégations de fraude chez Workhorse ont invité davantage de régulateurs à jeter un œil à cette entreprise de véhicules électriques arriviste. Workhorse entretient des liens étroits avec une autre entreprise qui fait l’objet d’une surveillance réglementaire depuis une grande partie de cette année. Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE). Reste à savoir si les liens entre les deux sociétés font l’objet d’une enquête explicite.

Cependant, les investisseurs ne semblent pas aimer la direction que prennent ces sondes. En effet, chaque fois que le DOJ s’implique, les choses ont tendance à devenir sérieuses très rapidement.

L’objet de cette enquête n’est pas encore connu. Cependant, cette sonde est certainement la dernière chose que les investisseurs en actions WKHS recherchaient. En conséquence, il semble que les investisseurs considèrent ce titre comme un risque tout simplement trop élevé pour être touché. Avec de nombreuses autres options de véhicules électriques disponibles actuellement, il semble que des capitaux sortent de ce stock et se dirigent actuellement vers d’autres noms attrayants.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.