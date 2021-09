Wladimir Klitschko envoie un message public avant Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk

in

Wladimir Klitschko a envoyé un message public sur les réseaux sociaux exprimant son enthousiasme avant Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk.

Le champion britannique des poids lourds unifié défendra ses ceintures WBA, IBF et WBO contre le challenger ukrainien obligatoire samedi soir au Tottenham Hotspur Stadium.

Joshua a arrêté Klitschko pour consolider son statut de roi des poids lourds

En raison de ses relations avec les deux hommes, Klitschko semble rester sur la clôture.

Il a tweeté : « Affrontement passionnant, combat Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk.

« J’attends avec impatience une guerre entre champions !! Cela me rend tellement excité.

Klitschko connaît son compatriote ukrainien Usyk depuis plusieurs années et s’est entraîné avec lui vers la fin de sa carrière.

Klitschko et Usyk sont amis

Une fois qu’il a pris sa retraite, le roi des poids lourds au règne de longue date a même accepté de revenir sur le ring pour quelques séances de sparring supplémentaires afin d’aider Usyk à se préparer pour son passage dans la division.

Klitschko a combattu AJ en 2017.

La paire a partagé une bataille historique au stade de Wembley qui a été précédée d’une accumulation respectueuse et suivie d’une suite d’après-combat tout aussi respectueuse.

Klitschko a déclaré à la BBC un an après leur combat : « Vous savez de quoi je suis fier à la fin de ma carrière ? J’ai fini ma carrière debout.

Joshua et Klitschko sont également proches

“Plus important encore, je savais que je passais le flambeau à l’homme le plus jeune, le meilleur et le plus fort.”

Même maintenant, la paire est en bons termes et Klitschko a déclaré au National en 2020 : « Joshua est un athlète supérieur, un grand combattant, un champion olympique.

« Plus important encore, c’est un gars formidable, qui porte parfaitement le flambeau de cette image de champion des poids lourds.

« Je suis fier de l’appeler comme un ami, même si nous étions [combatants]. Et je pense et je souhaite que finalement Joshua va unifier toutes les ceintures. C’est le plan final.

