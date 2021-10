Wladimir Klitschko réagit à la défaite d’Anthony Joshua face à Oleksandr Usyk en expliquant pourquoi sa carrière prouve qu’AJ peut « rebondir »

Wladimir Klitschko a insisté sur le fait qu’Anthony Joshua pouvait “rebondir” après sa défaite contre Oleksandr Usyk.

AJ a été outboxé et finalement détrôné par l’Ukrainien, qui a réalisé une magnifique performance pour entrer dans l’histoire à Londres.

Joshua a arrêté Klitschko pour consolider son statut de roi des poids lourds en 2017

La vitesse, les mouvements et la précision du nouveau champion ont troublé Joshua toute la nuit.

Joshua a eu des moments de succès tout au long du combat, mais n’a pas pu le maintenir assez longtemps pour sortir victorieux.

Usyk a finalement surclassé Joshua et l’a fait se lever au dernier tour, la cloche sauvant AJ d’être mis KO.

Les scores étaient de 117-112, 116-112, 115-113, couronnant Usyk un roi du monde à deux divisions alors que l’ancien champion cruiserweight s’emparait des titres WBA, IBF et WBO des poids lourds.

AJ a été bien battu par Usyk

Klitschko, qui a déjà perdu contre AJ et s’est entraîné avec Usyk, a déclaré à Sky : « Usyk est entré dans l’histoire.

« Depuis 2012, je regardais Usyk gagner l’or et je regardais AJ gagner son or.

“[Usyk] étant invaincu depuis si longtemps, remportant tous les titres en tant que cruiserweight et maintenant avec les poids lourds – il est entré dans l’histoire.

“Je veux dire, cet homme est quelque chose de spécial.”

.

Joshua et Klitschko sont toujours proches

Après sa propre défaite contre Joshua, qui a provoqué sa retraite, Klitschko est resté ami avec le Britannique et lui offre des conseils.

Il a poursuivi: «Nous avons vu qu’AJ était mis au défi.

« Je me souviens de mon temps. J’ai perdu deux combats en un an en 2004 – pour rebondir et finalement devenir l’un des plus anciens champions en titre.

«AJ a encore son temps, absolument. Tout est dans la façon de surmonter ce défi.

